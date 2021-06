Alberto Puyuelo: "El atletismo es un ‘hobby’ que me tomo en serio"

En Santander el pasado 12 de junio inauguró el palmarés del Campeonato de España de 50 kilómetros.

El Nacional se iba a celebrar el año pasado por primera vez, pero la covid hizo que se pospusiese. Viendo los inscritos sabía que tenía opciones de lograr el título, aunque aún así lo tuve que pelear mucho. La primera plaza, además, posibilita que en octubre pueda participar en Taiwan en el Mundial, que será el segundo que se hace sobre esta distancia. Hasta hace poco entre los 42 kilómetros del maratón y las pruebas de 100 kilómetros no había competiciones oficiales y por ello, buscando un paso intermedio entre las carreras de fondo y las de ultrafondo, se ha apostado por las de 50.

Además de su último éxito, desde que se pasó a las distancias largas ha conseguido también el bronce en el Nacional de maratón y el primer puesto en el de carrera sobre nieve.

Desde pequeño mis entrenadores me decían que las pruebas largas se me darían bien. Siempre había sido un atleta de cross, que se movía como mucho en los 21 kilómetros y que lo hacía bien a nivel regional, pero que no destacaba en el panorama nacional. En 2019 la organización del Maratón de Zaragoza me animó a tomar la salida, gané y fue todo un revulsivo para mí. Lo que me ha pasado desde que he comenzado a competir en carreras de más kilómetros está siendo una sorpresa tras otra. Nunca me había imaginado siendo campeón de España o competir con la selección.

A sus 34 años, ¿cómo lo hace para estar en su mejor momento?

El verme arriba en las clasificaciones ha hecho que entrene y me cuide más que nunca. La pandemia me cogió justo después del campeonato sobre nieve y de haber mejorado mis marcas en 10 kilómetros y medio maratón. Después, cuando nos desconfinaron, me costó recuperar el nivel, más que física, la traba fue mental por no tener competiciones a la vista. El hecho de que el Maratón de Valencia, una cita de élite que se celebró en diciembre, aceptase mi inscripción me impulsó. Logré una marca de 2h 17:58, el tercer mejor tiempo de Aragón de todos tiempos.

Y todo sin abandonar la docencia.

Las zapatillas me las pongo después de clase. Tengo claro que con lo que me gano la vida es con la enseñanza. Soy maestro de primaria de Educación Física en el colegio Asunción Pañart de Aínsa y el atletismo para mí es un ‘hobby’ que me tomo muy en serio. Para ser un atleta profesional debes ser una superestrella y no hay muchas.

¿Sus alumnos son conscientes de los logros de su profesor?

El día después de conseguir el campeonato de España muchos ya se habían enterado, estaban muy contentos y vinieron a preguntarme si era verdad. Como maestro de Educación Física les digo es que es necesario que tengan una vida activa, que elijan la disciplina que más les atraiga y que cada día tengan tiempo para ejercitarla.

¿Los niños hacen suficiente ejercicio?

Según el curso, en Primaria se dan dos o tres horas a la semana de Educación Física. Habría que intentar que hubiese a diario, sería algo que mejoraría los hábitos de la sociedad. Aunque hay quienes entrenan y realizan extraescolares, hay niños que no hacen mucho más después del colegio.