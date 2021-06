¿A qué hora es mejor hacer deporte ahora que suben las temperaturas?

Todavía no ha llegado el verano y ya se nota el aumento de las temperaturas, sobre todo en la capital aragonesa. Con los termómetros marcando temperaturas más elevadas que en Sevilla, que no es decir poco, ¿quién va a animarse a irse a correr o a entrenar? El calor quita las ganas de moverse, sobre todo en las horas centrales del día, y hacer deporte no es una excepción.

Ante esta situación, ¿qué hora es la más indicada, entonces, para hacer ejercicio? Pues no existe una hora mágica que nos da más energías a la hora de entrenar, pero sí una serie de consejos que pueden aplicarse para huir de los momentos en los que el termómetro marca sus picos más altos y poder mejorar el rendimiento deportivo.

Lo esencial según explica el entrenador Nano Alútiz es encontrar el momento que nos ayude a conciliar el deporte con nuestra vida familiar y social y con nuestro horario laboral y nuestras responsabilidades. Es importante disponer del tiempo necesario dentro de nuestro horario y mantener la constancia en el entrenamiento.

Pero este no es el único factor a tener a en cuenta. Lo más aconsejable es evitar las horas de sol intenso, entrenando por la mañana o a últimas horas de la tarde, para no sufrir las altas temperaturas. El calor acelera la deshidratación y, además, puede mermar el rendimiento deportivo. Si se puede escoger entre ambas franjas horarias, habrá que hacerlo según gustos y disponibilidad, aunque Nano apunta a la tarde como un mejor momento según han estudiado diversas investigaciones académicas.

Por último, nunca está de más recordar los consejos básicos para combatir el verano al hacer deporte, aunque parezcan de sentido común. La hidratación continua, antes, durante y después del ejercicio; debe ser un gesto automático. Tampoco está de más protegerse del sol con gorras y utilizando la protección solar adecuada.

