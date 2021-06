El adiós al sueño olímpico de Babacar: "Me han llamado mediocre, me han dicho que me he cagado en los pantalones..."

El zaragozano Babacar Seck ha vivido en los últimos años una pesadilla irreal. Impropia del deporte en el, supuestamente, civilizado siglo XXI. El karateca aragonés ha terminado renunciando estos días a la disputa del Preolímpico porque estaba "mentalmente destrozado". Así cerraba definitivamente la puerta a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, una cita que para él era "un sueño". A ese nivel de agotamiento mental se encuentra Babacar Seck para decir adiós a la cita deportiva más importante del mundo.

La polémica entre diferentes karatecas de la selección española y varios miembros de la Federación Española (su presidente, el seleccionador...) explotó a finales de mayo en Porec (Croacia). Los deportistas renunciaron a disputar la medalla de bronce al considerar que habían sufrido "humillaciones, insultos, ataques" tanto a sus integrantes como a sus familiares. El equipo, integrado por el también aragonés Marcos Martínez, elevó al aterrizar en Madrid la consiguiente denuncia policial y remitió una queja al Consejo Superior de Deportes.

"No se me ha tratado bien. Mi seleccionador me ha llegado a decir en un campeonato que quién me creía que era, que mi bronce mundial no vale una mierda. Eso te hace perder la confianza y ya no estás cómodo en el equipo. Mentalmente soy fuerte pero, al final, si sales a pelear en una competición internacional sin el apoyo de tu entrenador... es complicado. Eso se nota mucho. Veía que él me intentaba hundir en lugar de ayudar a creérmelo más y mejorar mis resultados para clasificarnos para los Juegos Olímpicos”, lamenta Babacar.

"Es una falta de respeto tremenda hacia todo mi trabajo. Hay mucha gente que sabe lo que sufría yo en el equipo y no se ha hecho nada", describe. "Fui al campeonato de Europa y allí pasaron muchas cosas que no tienen que pasar en un campeonato así. Mi seleccionador le dijo a un compañero que se había cagado en los pantalones y no tenía huevos para pelear. De repente, se dirige a mí y me dijo que no me había llamado para el Europeo individual porque también me había cagado en los pantalones. Fue el colmo, son faltas de respeto constantes. Yo no quería consentir más eso. La directiva sabía que era un comportamiento conmigo y con más gente", relata el aragonés. Ángel Arenas, seleccionador nacional de kumite, dimitió días después.

En aquel torneo, los componentes del equipo español consiguieron clasificarse para la pelea por el bronce, momento en el que estalló la polémica. "Antes de ir al combate, estaba sentado en una silla y vino el presidente y me dijo de malas maneras que me marchara y le dejara sentarse a él, al presidente. Después, hubo una reunión en la que nos dijo que la medalla no valía para nada. Luchar un bronce europeo era para nada. También nos llamó mediocres", recuerda. "Fue una falta de respeto muy grande. No valoran nuestro esfuerzo. Cuando el propio presidente te dice eso, no tienes fuerzas para pelear. Pensaba ¿todo esto merece la pena? Por eso, decidimos todos unidos no salir a competir”, añade, explicando uno de los momentos más polémicos del kárate español en los últimos años.

"El hecho de no poder alcanzar tus sueños por comportamientos así, es muy duro. Después de todo eso, renuncié al preolímpico. Ha sido una temporada muy dura pero, mentalmente, estaba destrozado", apunta. "Yo quería ir a los Juegos Olímpicos para demostrar a la gente que, con mucho esfuerzo y dedicación, puedes conseguir tus sueños", lamenta sabedor de que su sueño y su ilusión se ha roto por el comportamiento de diferentes miembros de la Federación Española de Kárate.