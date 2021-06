El Alcampo-Scorpio71, con la mirada puesta en la final de División de Honor

Alcampo-Scorpio71 disputará este fin de semana en La Nucía (Alicante) la final del Campeonato de España de Clubes de División de Honor, en una final de ocho equipos y a un atleta por prueba. El club aragonés es junto al Playas de Castellón, FC Barcelona y Trops Cueva de Nerja, los únicos clubes que tienen en la final al equipo masculino y femenino. Por otra parte, la representación del club zaragoza contará con un total de 17 atletas de la cantera aragonesa repartidos entre los dos equipos.

El equipo masculino de Alcampo-Scorpio71 será el primero en salir a las pistas. Lo hará el sábado desde las 17:00 hasta las 20:40 con el fin de quedar entre los cinco primeros puestos. Los chicos lucharán en la final contra el FC Barcelona, Playas de Castellón, Real Sociedad, CA Fent Cami Mislata, Trops-Cueva de Nerja, Atletismo Numantino y Unicaja Jaén Paraíso Interior. El equipo masculino contaba con grandes bajas desde la 1ª jornada de División de Honor, pero su espíritu competitivo y gran carácter le han permitido llegar a la final de División de Honor. Aun así, los chicos del club amarillo cuentan con grandes atletas para lograr extraer los máximos puntos posibles para el equipo como es el caso del 4x100m, Javier Rosete (disco), Eduardo Blázquez (triple salto), Ángel Poveda (peso) o Gonzalo Santamaría (pértiga).

El equipo femenino buscará el objetivo de subir al podio. Las féminas combatirán contra el Playas de Castellón, Valencia Club, FC Barcelona, At. San Sebastián, Grupompleo Pamplona At, Avinent Manresa y Trops Cueva de Nerja el domingo por la tarde desde las 17:00 hasta las 20:40. Las atletas de ALCAMPO-Scorpio71 han demostrado un gran rendimiento en las jornadas previas, aun teniendo un equipo joven, y han mostrado gran fortaleza para afrontar la batalla final frente a los otros siete grandes clubs femeninos de España. En estas últimas semanas, se han producido importantes bajas como la marchadora Ainhoa Pinedo o la lanzadora de jabalina Enya Carretero, pero el equipo seguirá contando con grandes bazas como es el caso de Ruth Peña (400m), Sonia Molina (200m), Xènia Benach (100m.v), Natalia Sánchez (martillo) o Inés Venero (disco) para conseguir llevarse al bolsillo los máximos puntos posibles.

Ambos equipos de Alcampo-Scorpio71 quedaron en sus respectivos cuadrangulares en la 1ª y 2ª jornada de liga en 2ª posición. El equipo femenino compitió en casa en ambas ocasiones mientras que los chicos se tuvieron que desplazar en la primera jornada a L'Hospitalet y en la segunda a Valencia. Ambas finales se podrán seguir a través del streaming en La Liga Sport Tv o en la web de www.rfea.es. Por otra parte, en el estadio de La Nucía no podrá asistir el público a presenciar el mejor atletismo de España.

Campeonato Provincial por equipos Sub16 y Campeonato Máster de Aragón



Este fin de semana en las pistas del Estadio Corona de Aragón se disputarán los Campeonato Provincial S16 por equipos y el Campeonato Máster de Aragón. La cantera del Alcampo-Scorpio71 competirá el sábado pcon la finalidad de cosechar grandes marcas y posiciones de podio. Ambos equipos van a buscar ganar la competición. Del mismo modo, el domingo por la mañana se celebrará el campeonato Máster de Aragón en donde nuestros veteranos rendirán al máximo nivel para lograr grandes registros y podios. Entre las participaciones, la más destacada es la campeona de España de Martillo y Martillo Pesado F-35 Vanesa Gil.