Ana Isabel Claveras: "Estamos muy tocados por la pandemia"

¿Cuántas veces le han dicho qué hace una abogada como usted en una federación como esta?

Cada vez que me presento a la presidencia sale la frase. Aunque en el kárate hay muchas mujeres deportistas, en los puestos de dirección o gestión no hay prácticamente ninguna.

¿Cuál es su razón por el kárate?

Desde joven lo practiqué, hasta los 22 años. Me gusta el mundo del deporte. En mi carrera profesional, también hice un máster deportivo.

¿Qué le ha enseñado este deporte de contacto?

Me ha enseñado a ser una persona decidida y con autoestima. Al mismo tiempo, respetas mucho a la persona que tienes enfrente, porque tratas de no extralimitarte, de no hacer daño, de ser proporcionada… Suelo decir que es un deporte cultural.

¿Qué quitaría de un plumazo?

Los comportamientos machistas, que todavía los hay.

Nunca ha tenido usted mandatos sencillos, entre otras razones porque desde un origen se enfrentó a un censo electoral que llevó a los tribunales. ¿Qué le dice la trayectoria que ya ha cubierto, camino de una década al frente del kárate aragonés?

Ha sido un superaprendizaje. Llegar aquí fue una lucha. He aprendido de todo, y a ser mediadora.

¿Le ha costado más por el hecho de ser mujer?

En mi Federación, no. Aquí me siento respaldada. Pero a nivel nacional, siempre se le hace un poco el vacío a la mujer. En sus órganos directivos, el kárate español es un deporte de hombres.

¿Ha notado algún cambio en los últimos años en este sentido?

La situación a este respecto la entiendo estancada. Hay una fuerte presión de mujeres que practican el deporte del kárate. Pero se queda ahí. En el estamento de técnicos, hay algunas pocas. A nivel de gestión, prácticamente ninguna.

¿Qué sugeriría a este respecto?

Que nos abran un poco las puertas. No quieren que estemos en comisiones delegadas o de gestión. Y siento decirlo así. Pero es la verdad. En todo caso, tampoco defiendo la ocupación de cargos sin tener la preparación o formación necesarias.

El Gobierno de Aragón está insistiendo mucho en el último año en los programas de deporte y mujer...

Me gustan esos programas. Pero hay que dotarlos económicamente, para hacerlos visibles al exterior.

Estamos saliendo de la crisis de la covid. ¿Cuánto daño ha hecho la pandemia al kárate?

Hemos padecido enormemente la pandemia. Basta un dato para entenderlo: hemos perdido casi la mitad de las licencias. Los clubes han estado cerrados y algunos han desaparecido. Ha sido un año y pico durísimo. Estamos en una situación complicada.

¿Empieza a ver brotes verdes?

Intentamos volver a la normalidad, pero el año de pandemia ha significado un palo tremendo. El kárate también se practicaba en muchos colegios como actividad extraescolar y esta labor se ha perdido. Todas la competiciones las tuvimos que cancelar. También hemos perdido mucho en preparación física de los deportistas. La verdad es que estamos muy tocados.

Marcos Martínez, Babacar Seck, Samy Ennkhaili… karatekas aragoneses que estaban en la selección española y que recientemente renunciaron a un combate por medalla en el Campeonato de Europa por supuestos malos tratos... Es la última y mayor polémica nacional.

Soy de la opinión de que los tres forman parte de un equipo muy válido, buenísimo, tanto a nivel nacional como internacional, y que han sufrido un trato de formas anticuadas, maneras que deberían estar erradicadas.

¿A qué se refiere con formas anticuadas?

No se les ha valorado como personas y se les ha tratado con expresiones inadmisibles, que están fuera de lugar. Creo que ante todo está la dignidad de la persona. El deporte, a mi juicio, es valores y educación, en primer lugar, no medallas. Debemos preguntarnos por el porqué, por la causa de lo que ha ocurrido. ¿Qué está sucediendo?