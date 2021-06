Carlos Ranera: "El voleibol es un escaparate y un símbolo de Teruel"

¿Qué significa el voleibol para Teruel?

Es un deporte que está arraigado y que sirve de escaparate de lo que es Teruel. Y con el Club Voleibol Teruel somos un valor más. Somos pocos en la provincia y tener un escaparate deportivo que aúne a la gente alrededor de una disciplina y de un proyecto no deja de ser un símbolo de Teruel en estos momentos…

… Porque los deportes pequeños también pueden engrandecer a una ciudad.

El primero es el fútbol, después el baloncesto, detrás aparecen caza, golf y montaña, evidentemente porque sin licencia no se pueden practicar, le siguen judo, balonmano, atletismo, voleibol y tenis. Nos tenemos que quitar los complejos. Gracias a los éxitos de Carolina Marín, se ha visibilizado el bádminton. Y, alrededor del CV Teruel, esta disciplina ha tenido un renombre, no solo en la Comunidad sino también en la máxima categoría nacional y en Europa, en la Champions.

El club cumple en septiembre 30 años de vida. ¿Qué mantiene de la filosofía con la que nació del fomento al deporte y los valores desde la escuela?

Yo creo que mucho. Es verdad que ha habido una evolución que viene dada por el cambio de personas, pero la raíz sigue bien arraigada al suelo. No nos olvidamos de dónde venimos y cómo crecido. Haciendo las cosas poco a poco, con ilusión y ganas se puede convertir lo que era un entretenimiento de chicos y chicas que practicaban un deporte en algo más serio. Pero teniendo claro que la locomotora que tira del proyecto y de todos es el equipo de Superliga. En el fondo, es saber convivir con ambas cosas: el deporte de base y la élite, el espejo en el que se miran los jóvenes.

¿Es bueno para Aragón que exista una vertebración del deporte de élite?

Si, claro, es bueno que todos tengamos referentes. Huesca es un gran ejemplo: hasta hace nada tenían un equipo de fútbol en Primera, un conjunto de baloncesto en la segunda división, la LEB Oro, otro equipo en Asobal…, y es una ciudad que supera los 50.000 habitantes. Me gusta que haya iniciativas en Jaén, Ávila, Ciudad Real, Segovia o Cuenca; porque, al final, lo bonito que es que nos identifiquemos con algo próximo. Y que además de representar a la población crece con ella. Ser pequeño no quiere decir que no puedas alcanzar tus sueños. Desde esa España de oportunidades, desde esos lugares donde vivimos menos gente, sin complejos y con humildad se pueden conseguir retos. Está en el ADN de la gente.

¿Cuál ha sido la clave para estar arriba y no morir de gloria?

Hemos pasado por todos los escenarios que se pueden dar. A mí me gusta decir que la junta del Club Voleibol Teruel es muy profesional sin remuneración alguna. Cuando uno lucha por una pasión, cuando no solo se mueve la parte lógica y mental sino también la emocional, el corazón, es capaz de conseguir retos. El contar con una serie de personas que en cada momento han sabido aportar lo máximo de ellos por un beneficio en común, es lo que ha permitido que el CV Teruel siga tan vivo como el primer día. Lo importante es que la esencia sigue siendo la misma.

Hace unos días ha habido elecciones a la presidencia y usted repite en el cargo.

Sí, este año seguimos por amor al club ya que tras un año tan difícil era lo más sensato. Pero se incorpora gente nueva, que antes tenía unos roles y que ahora asumirán más responsabilidad, y todos con mucha ilusión. Esto es lo que nos sirve de combustible para que nos retroalimentemos y sigamos caminando. Si continúo al frente, es porque todos me han apoyado.

Y se acompañó con la noticia de que el CV Teruel competirá de nuevo en Europa.

Los patrocinadores siguen respaldando el proyecto como nuestros socios, y ambos son fundamentales. Estamos trabajando en buscar nuestros compañeros de viaje, y el último es Turismo de Aragón que nos permitirá poner el nombre de Teruel en Europa, en la Copa Challenge: esto es la guinda al 30 aniversario, el premio para la afición que nos ha estado acompañando desde su casa durante el curso pasado y para nuestros espónsors, y es un reclamo para los jugadores.

¿Cuándo volverá el deporte a recuperar la normalidad tan ansiada?

El covid nos pilló totalmente indefensos en la sociedad, la sanidad, los negocios... y en el deporte. Si, al final, se consigue la inmunidad a través de la vacunación, volveremos a andar. Ojalá la temporada 2021-2022 pueda desarrollarse con la normalidad de antaño y que vayamos un poco mejor todos.