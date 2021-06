Gabriel Torralba es tercero y no puede reeditar el título nacional de enduro

El rider aragonés Gabriel Torralba no ha podido reeditar el título de campeón de España y se ha tenido que conformar con la tercera plaza de la cita que ha tenido lugar este domingo en la localidad coruñesa de Mugardos. La Montefaro Enduro Race, que en esta edición definía el nacional de la modalidad, ha resultado tan dura como se preveía y el de Riglos no ha podido superar al vencedor, el canario Edgar Carballo, y se ha quedado muy cerca del segundo clasificado, un Marco Veiga que corría en casa. Otro aragonés, Mario Palacio, ha sido quinto en la general y cuarto élite.

Carballo se ha impuesto con un crono de 16:18.062, 16 segundos más rápido que Veiga y 31 que Torralba, que ha parado el tiempo en los 16:49.973 minutos. 16:51.145 ha invertido Palacio. Torralba defendía el título logrado en 2020 en Castejón de Sos en una competición que ha contado con cerca de 300 ciclistas que han luchado por los distintos títulos nacionales sobre un recorrido de 34,2 kilómetros con 1.240 metros de desnivel y cinco tramos cronometrados que la organización, el club Pulpeiros Mugardos, había preparado con esmero.

La selección aragonesa ha estado compuesta, además de por Torralba y Palacio, por Miguel Giménez (81º y 14º sub 23), Lucas Oliva (51º y undécimo sub 23), Antonio Royo (57º y octavo júnior), Asier García (38º y cuarto júnior), Jon Pardo (24º y undécimo élite) y Pablo Lendines (145º y 17º júnior), de las modalidades júnior, sub 23 y élite. Gabriel Torralba ha iniciado en tierras gallegas una temporada que se presume intensa y que le volverá a llevar a las Enduro World Series. Debido a la pandemia, esta competición internacional se ha concentrado en dos bloques de dos meses con el único paréntesis de agosto para descansar.