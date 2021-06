El Barça refuerza su defensa con Eric García

El Barça ya tiene nuevo central. Era un secreto a voces desde hace meses, pero ahora ya es oficial la llegada al Camp Nou de Eric García, que regresa al club en el que se formó una vez finalizado su contrato con el Manchester City y firma por cinco temporadas, hasta la conclusión de la campaña 2025-26, con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

El central catalán, de 20 años, regresa así a la que fue su casa hasta 2017 y aunque apenas ha disputado doce partidos y menos de 900 minutos esta temporada a las órdenes de Pep Guardiola en el City, cuenta con el aval de la dirección deportiva del Barça y de la confianza de Luis Enrique en la selección española, con la que estará en la Eurocopa y de la que es un fijo desde el regreso del asturiano al banquillo.

Destaca por su buena salida de balón, un concepto clave tanto en el estilo de Guardiola como en la filosofía del propio Barça, en cuyas categorías inferiores ingresó en 2008, a los siete años de edad. Ya en el City, debutó con el primer equipo 'sky blue' en diciembre de 2018, en un duelo ante el Leicester de la Carabao Cup, y aunque pareció ya consolidarse como futbolista del primer equipo en la campaña 2019-20, en esta 2020-21 ha tenido menos protagonismo, fruto también de un acuerdo con el Barça que era un hecho desde el mercado de invierno. Se habló entonces de adelantar su incorporación al conjunto azulgrana a cambio de un pequeño traspaso, un extremo que el club catalán acabó descartando por sus problemas de tesorería.

"Desde el primer día decidí no renovar con el Manchester City porque mi sueño era triunfar aquí, aunque faltase un año. Todos sabéis los problemas que he tenido esta temporada por ello pero lo importante no es lo que ha pasado sino lo que pase a partir de ahora", valoró el futbolista durante su presentación sobre la delicada situación en la que su decisión de firmar por el Barça le dejó a lo largo de todo el curso pasado. "No se confiaba tanto en la cantera y el proyecto deportivo era muy atractivo. Estoy contento por cómo ha ido la experiencia ahí. Estoy contento por lo vivido", señaló pese a todo sobre su experiencia en el fútbol inglés.

En este Barça Eric García se reencontrará con Ansu Fati, al que le une una amistad desde la etapa de ambos futbolistas en la cantera azulgrana. "Tengo muchas ganas de jugar con él. Este año ha tenido la lesión pero estoy seguro de que volverá al nivel altísimo al que estaba", valoró el central sobre la presencia del extremo, en proceso de recuperación de una lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego durante casi toda la campaña.

"Jugar con dos o tres centrales depende del entrenador, lo importante es estar preparado para jugar. Todos sabemos la competencia que hay aquí y lo importante es estar listo. Soy un culé más y me alegraba de que les fuera bien a compañeros con los que además coincidí aquí en La Masia, como Mingueza", analizó sobre sus compañeros en la zaga azulgrana, que esta temporada, con Koeman, estuvo formada en muchos partidos por tres centrales con dos carrileros ofensivos, un dibujo táctico al que García puede adaptarse perfectamente.

Con Agüero y Eric García, dos fichajes ya presentados, en Can Barça todas las miradas se centran ahora en la renovación de Messi, a un mes de que el contrato del astro argentino expire. "La renovación va bien pero no está hecha. No es un tema de dinero por su parte. Él muestra comprensión. Quiere seguir con la reflexión y quiere un equipo muy competitivo y que se ganen Champions, Ligas, Copas y títulos. Ninguno de los fichajes se hacen en relación a esta negociación", señaló en este sentido Joan Laporta.