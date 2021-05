Cinco años sin David Cañada

Lo que prometía ser una fiesta del ciclismo se convirtió un sábado de hoy hace cinco años en Graus en una tragedia, con el fallecimiento en ruta del exciclista profesional zaragozano David Cañada. Se cumple el quinto aniversario de una muerte que conmocionó al deporte aragonés, en especial al ciclismo, en tan trágicas circunstancias. Cañada era muy querido, uno de los mejores ciclistas aragoneses de la historia, y cuya carrera no había sido nada sencilla entre lesiones y enfermedades. Todo lo superó el corredor que encontró la muerte en una jornada de amor a la bici, cuando participaba en la Marcha Cicloturista TowCar Puertos de Ribagorza. Cañada sufrió un fatal accidente cuando aún no se habían cubierto los primeros 50 kilómetros. Al parecer "se tocó con otro corredor y se fue contra al suelo", según informaron fuentes de la organización. En la caída se golpeó la traquea y sufrió una parada cardiorrespiratoria. Recibió la atención inmediata de una ambulancia de la Cruz Roja, situada a escasos kilómetros del accidente, y se le practicaron maniobras de reanimación y desfibrilación. A los pocos minutos acudió una uvi, también de la entidad, con un médico y una enfermera que continuaron con la recuperación, sin éxito. Cañada tenía 41 años y residía en Ejea de los Caballeros.

Todo ocurrió a las 9.28, algo menos de hora y media después de la salida a la prueba. Los ciclistas habían remontado el Valle del Ésera hacia Castejón de Sos en una prolongada subida sin grandes desniveles hasta que poco antes de llegar a esta localidad, a la altura de la planta embotelladora de El Run, en el kilómetro 388 de la N-260, se produjo el fatal contratiempo en una zona que no parecía tener especiales dificultades, ya que se trata de un punto en ligera subida por el que los ciclistas se encontraban rodando a escasa velocidad. "Ha sido una caída que no parecía grave; yo, de hecho, no le he dado mucha importancia porque por ahí estábamos circulando a menos de 35 kilómetros por hora", confirmó Eloy Suils, un ciclista ribagorzano que iba entre los de cabeza de la marcha y que fue testigo del percance. Como el resto de los integrantes del pelotón, Suils no quiso aventurar una suposición sobre las posibles causas del suceso, máxime siendo Cañada un experimentado ciclista y gran conocedor de las carreteras ribagorzanas ya que era un habitual en la Puertos Ribagorza.

La misma prudencia es la que mostró Jorge Torres, presidente del Club Ciclista Graus, organizador de la Marcha, quien no alcanzaba a explicarse la desgracia "en ese punto concreto" y se encontraba muy tocado tanto por el luctuoso desenlace como por el nombre del accidentado, del que destacó que era "muy querido" en el mundo de las dos ruedas.

En los días posteriores se sucedieron los actos de recuerdo y homenaje a David Cañada, que defendió los colores, durante 12 temporadas, de los equipos ONCE, Mapei, Quick Step y Saunier Duval. El Centro Deportivo Municipal Pinares de Venecia de Zaragoza se denomina ahora David Cañada en su memoria.