Julián Giral y el desafío de las Superbikes

Los semáforos de Motorland dan la salida a las Superbikes. El Mundial arranca este fin de semana con la primera de las 10 pruebas que engloba el calendario. Los motores vuelven a rugir, con Julián Giral como único representante aragonés en la parrilla. A sus 18 años, el piloto de Ontinar de Salz competirá como invitado -a través de una wild card- y con el objetivo de “aprender” y “adquirir experiencia” hacia el futuro.

Giral es la gran esperanza del motociclismo de la Comunidad, aunque su ascenso no está resultando sencillo. Tras conquistar varios campeonatos Promo Aragón, uno de España Mini GP y obtener un meritorio octavo puesto en la European Talent Cup, el corredor zaragozano dio el salto a la categoría Moto 3 Júnior en 2019, pero las lesiones han condicionado su progreso.

En 2020, en una atípico año marcada por el coronavirus en el que corrió para el equipo MT-Foundation77 con una KTM, Giral sufrió varias caídas duras, entre ellas la que, precisamente en Motorland, le impidió terminar la campaña. “Fue una temporada corta y tuve varios ceros a causa de los percances. Me caí en Portugal; me hice daño en Alcañiz y ya no pude llegar a tiempo de correr en Valencia”, recuerda el joven piloto, que en el presente curso compite en la European Blu Cru, campeonato europeo que consta de seis rondas en los circuitos de Misano (Italia), Donington Park (Reino Unido), Assen (Holanda), Most (República Checa), Magny Cours (Francia) y Montmeló España).

“Este campeonato, que empezará el mes que viene, debe ser el paso previo para en 2021 afrontar el Mundial de Supersport 300. Pero antes, este fin de semana, estoy centrado en hacer un buen papel en las Superbikes. Es una oportunidad de medirme a algunos de los grandes talentos del motociclismo”, añade Giral, acerca de una competición en la que correrá para el Viñales Rácing Team, gestionado por Ángel Viñales.

El Mundial de Superbikes consta de tres categorías, Superbikes, Supersport 600 y Supersport 300. Para Julián será la primera carrera con una moto de Supersport (Yamaha R3 de 320cc) y este mismo jueves conocerá a los integrantes de su equipo. Mañana viernes, afrontará las sesiones de entrenamientos libres; el sábado, la ‘superpole’ (9.45) y la primera carrera (12.45) y el domingo la segunda carrera de su categoría, a partir de las 15.15.

"Disputar una prueba en Motorland siempre para es especial para mí. Sin duda, es mi circuito favorito. Creo que puedo adaptarme rápido a la moto y hacer un buen fin de semana”, adelanta Giral, sobre un evento que se celebrará sin público y será retransmitido por Teledeporte y a través de la plataforma Movistar, en los canales Eurosport y DAZN.

En la categoría reina, Superbikes, Jonathan Rea (Kawasaki) será el rival a batir en una temporada en la que pretende conservar su corona y conquistar el récord de alcanzar los siete mundiales seguidos. Alvaro Bautista (HRC) y los debutantes Isaac Viñales (ORELAC Racing VerdNatura) y Tito Rabat (Barni Racing Team) serán los representantes españoles.

“Me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Ontinar de Salz y al de Zuera, así como a todos mis patrocinadores, el esfuerzo que están haciendo. También a Raúl Millán, mi mánager, ya que sin él todo este sueño no sería posible”, concluye Giral.