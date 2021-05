Teresa Perales suma ya tres medallas en el Europeo de natación paralímpica

El tiempo y las competiciones no pasan por ella. A sus 45 años Teresa Perales continúa siendo toda una figura dentro de la piscina como ha demostrado en las dos jornadas que ya se llevan disputadas del Campeonato de Europa de Natación Paralímpica que se desarrollará hasta el sábado en Funchal, capital del archipiélago portugués de Madeira. En la inauguración de la competición se colgó el oro en la prueba de los 50 metros libres clase S5 y este lunes volvió a subir al podio, en este caso para recoger el bronce en los 50 metros espalda y en el relevo 4x50 de estilos mixto en el que se encargó de la primera posta nadando precisamente a espalda.

La primera de las dos preseas más recientes no estuvo exenta de emoción. La zaragozana finalizó su concurso en cuarta posición con un tiempo de 45.29, Sin embargo la posterior eliminación de la turca Sumeyye Boyaci posibilitó que subiese un escalón en la clasificación final. Por delante quedaron la también otomana Sevilay Ozturk (44.46) y la italiana Monica Boggioni (44.42).

El podio, de hecho, contuvo los mismos nombres que en la prueba del día anterior. Entonces, Perales con un crono de 38.78 había sido la mejor, revalidando el título, secundada por Boggioni (40.60) y Ozturk (43.82).

Los éxitos para la natación aragonesa en Madeira, no obstante, no están siendo cosa solo de la 26 veces medallista paralímpica, Adrián Longarón, de solo 19 años y que en el pasado Nacional batió cuatro récords de España, formó parte este lunes del equipo de relevos que subió a lo más alto del podio en el 4x100 estilos S14 nadando a mariposa. Y María Delgado, que en Río 2016 consiguió dos bronces, ha dado ya alegrías de plata. El domingo fue segunda en los cien metros espalda S12, mismo logró que el había obtenido en el Europeo de Dublin de 2018. Su marca de 1:10.74, solo superada por la rusa Daria Pikalova, le asegura además un billete para los próximos Juegos de Tokio. Delgado contaba ya con un tiempo de tipo B, lo que le hacía estar a la espera de que no hubiese suficientes de tipo A para viajar a Japón, el que ya ha conseguido.

El Europeo está sirviendo de antesala a la cita Paralímpica. En él están compitiendo 400 deportistas de 47 países de los que 41 son españoles. Por el momento, la cosecha asciende a 18 metales, lo que coloca al equipo nacional cuarto en el medallero.

El domingo, además de las de Perales y Delgado se obtuvieron otro oro, dos platas y tres bronces. Sarai Gascón fue la mejor en los 100 metros braza de la clase SB9. En los 400 metros libres S8 hubo dos medallas. Nahia Zudaire fue subcampeona continental, mientras que en la prueba masculina, Íñigo Llopis se hizo con el bronce. También hubo metal en los 50 braza SB3, Marta Fernández se llevó la plata. Y por último, Michelle Alonso terminó tercera en 200 metros braza S14.

Ya este lunes llegaron otros diez podios, incluyendo los de Perales y Longarón. En los 200 metros estilos S9 hubo un doblete con la plata de Núria Marqués y el bronce de Sarai Gascón, también se sumaron dos preseas en los 100 metros espalda S8 con el oro de Íñigo Llopis y el bronce de Sergio Martos. En 50 metros espalda S5 Toni Ponce fue tercero, en los 100 metros libres S4 y Marta Fernández consiguió un subcampeonato, al igual José Ramón Cantero en 100 metros mariposa S11.