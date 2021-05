Sara López: "Me enorgullece entrenar el primer club de balonmano de Zaragoza"

La joven madrileña Sara López Martín es la entrenadora del BM Dominicos masculino de Primera Nacional, junto al BM Zaragoza Ademar, el primer equipo de balonmano de Zaragoza.

No es muy común que una mujer entrene un equipo de hombres. Y menos todavía, al mejor equipo de Zaragoza junto al Ademar.

No en Aragón, pero sí hay más entrenadoras dirigiendo equipos en Primera Nacional Masculina e incluso en División de Honor Plata. En cuanto a mí, me parecerá estupendo que se destaque el día en que consiga algo de mérito. Y no por mi condición de mujer, sino por mi capacidad.

Su capacidad parece incuestionable. Por algo Dominicos la ha traído desde Madrid para pilotar su primer equipo masculino.

Eso fue cosa del director técnico de Dominicos, Iván López, que es de Sevilla. Le conocía de cuando él entrenaba al BM Montequinto, y yo, al San Sebastián de los Reyes.

¿Cómo surgió su fichaje?

Me llamó durante el confinamiento y me comentó si me interesaba entrenar a uno de los dos equipos del club, al de Primera Nacional de chicos o al de Plata de chicas. Finalmente, él cogió al de chicas, y yo, al de chicos.

Mire qué bien…

A Zaragoza llegué en agosto. Me encontré con una plantilla cambiante. Algunos jugadores dejaron el equipo por la covid. Comenzamos a trabajar con los jugadores que decidieron seguir adelante. Incluso hubo que tirar de juveniles. Son muy jóvenes, pero ya nos estamos asentando. No podemos pelear por las primera plazas con Anaitasuna de Pamplona o el Éibar; pero ahí estamos.

¿Desde cuándo está vinculada usted al balonmano?

Desde siempre. Comencé a jugar en Quinto de Primaria en San Sebastián de los Reyes. Pasé por todas las categorías. Era central.

Central: dotada para el orden…

Pero el físico no me acompañaba. Además, tuve lesiones de rodilla.

¿Y cuándo se pasó al banquillo?

Comencé ayudando en equipos, hasta que dejé de jugar con 22 años. Entonces me planteé ya en serio entrenar. Mi primer equipo como entrenadora fue con el Sanse cadete masculino. Fuimos campeones de Madrid en 2013-14 y fuimos al Campeonato de España. En el Sanse estuve seis años, hasta dirigir al Primera Nacional de allí.

¿Cómo valora la apuesta que Dominicos ha hecho por usted?

Me enorgullece entrenar el primer club de balonmano de Zaragoza. Aquí, en Zaragoza, me dedico plenamente al balonmano. En Madrid, lo compaginaba con el trabajo en una escuela infantil. Además de entrenadora de balonmano, soy profesora de Educación Infantil. Me costó muchísimo dejar el Sanse, pero decidí venir.

Además, el club Dominicos también lo preside una mujer.

No. Cuando llegué, la presidenta era Reyes Becerril; pero ahora el presidente es José Ángel Equiza.

¿Cómo es su jornada diaria?

Por la mañana, preparo el trabajo. Por la tarde, entreno desde las 17.00 hasta las 22.00.

¿Cinco horas entrena con el equipo de Primera Nacional…?

No, es que además entreno un equipo infantil masculino y otro femenino.

Aclarado queda. ¿Qué ha hecho en las últimas horas? (La entrevista se realizó el domingo).

Salí de Madrid el sábado a las 23.30 rumbo a Zaragoza. Cuando amanecía, a las 7, cogimos el autobús en la plaza de San Francisco rumbo a Bilbao. Jugamos en Guecho frente al Romo. Ganamos 34-38.

Y luego, a comer al autobús.

No, no se puede comer en el autobús por el protocolo covid en espacios cerrados. Comimos antes de montar en el autobús, y viajamos a Zaragoza. Y ahora, a las 19.00, estoy con usted haciendo la entrevista.

Con gente así, el balonmano no morirá nunca…

Y con gente como la de Dominicos, tampoco. Tenemos equipos desde iniciación hasta categoría sénior. Se respira balonmano, deporte, por todos los lados. Es una maravilla.