Nadal aplaca la rebeldía de Sinner

Jannik Sinner seguramente sea el diamante en bruto que mejor está llevando su progresión. Después de años escuchando hablar de la 'Next Gen' y de ver cómo uno a uno han errado a la hora de derrocar a los mejores, el italiano, el tenista más joven entre los 80 primeros del ranking, demostró poder poner contra las cuerdas a Rafa Nadal y forzar sus tuercas hasta que el español dio un paso adelante y le arrebató su presentación en Roma.

En el debut de Nadal en el Masters 1.000 de la capital italiana, no hubo sorpresa y tras dos sets complicados, el balear se impuso a Sinner (7-5 y 6-4), lo que le permite seguir en la búsqueda del décimo torneo romano. Fue una remontada doble lo que tuvo que hacer para no ceder a las primeras de cambio. Un volteo del marcador ante un rival impulsado por su propio tenis, ya que en la pista central de Roma no había compatriotas que animaran su juego. A sus 19 años, Sinner ya sabe lo que es ganar un título este año y alcanzar una final de Masters 1.000 en Miami, igual que también sabe lo que es medirse a Nadal. Lo hizo en Roland Garros y ahí ya le tuvo contra las cuerdas en el primer set. Llegó a servir para ganarlo.

En Roma, otro lugar que conoce a la perfección Nadal, con nueve títulos en sus vitrinas, también fue Sinner el que enseñó los dientes primero. Rompió el saque en el primer juego y en el quinto, pero Nadal siempre respondió con otra rotura. El rápido levantamiento del español a cada gancho del italiano, que se veía muy cómodo atacando con el revés dentro de la pista y la derecha invertida, fue clave.

Nadal no permitió que Sinner en ningún momento se viera ganador. Ni siquiera cuando salvó los seis primeros puntos de set de los que dispuso el balear, siempre a contracorriente, siempre en la pelea. Necesitó siete para fundir la resistencia del transalpino, otrora esquiador y ahora uno de los tenistas con más futuro del mundo. Forjó un 7-5 que prometía no regalar más opciones, pero Sinner tuvo aún una última palabra. Se adelantó en el segundo parcial y llegó a dominar por 2-4. Permitió en un suspiro, el octavo juego, que Nadal se reincorporara y otra vez fue mortal. Del 4-4 se pasó al 6-4 para Nadal, que necesitó cuatro pelotas de partido para cerrar la segunda victoria de su vida ante el italiano con una derecha paralela que abrochó la puerta de la sorpresa.

Ahora el español se medirá a Denis Shapovalov en tercera ronda, quien venció por 7-6 (2) y 6-3 a Stefano Travaglia. Será el cuarto enfrentamiento contra el canadiense, al que aventaja por 2-1 en el cara a cara y al que ya venció en este mismo torneo, dejándose solo cinco juegos, en 2018.

En el resto de la jornada en el Foro Itálico, Alejandro Davidovich derrotó a Cameron Norrie (6-2 y 6-3) para enfrentarse en tercera ronda a Novak Djokovic. Será la primera vez que el malagueño se vea las caras con el serbio. Además, Roberto Bautista venció a Christian Garín por 7-6 (5) y 6-3 y chocará contra Andrey Rublev en la siguiente ronda. En el cuadro femenino, una de cal y una de arena. Garbiñe Muguruza salvó un partido muy complicado contra Bernarda Pera, a la que se impuso por 2-6, 6-0 y 7-5, mientras que Sara Sorribes no pudo con Aryna Sabalenka, campeona en Madrid, y cedió por 7-5 y 6-1.