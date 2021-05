Manuela, de 95 años, cumple su sueño de conocer a Nadal

GRACIAS @nagoraki sin ti esto no hubiera sido posible. No me quiero olvidar de @teledeporte @DavidGomezFe @AlexCorretja74 @MutuaMadridOpen @rtve @deportes_rtve y de todo el mundo de está increíble red social. Mi abuela no se si recordará este momento pero os aseguro que yo jamás. pic.twitter.com/wRRgrj2rdi