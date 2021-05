Hacer deporte al aire libre: ¿qué crema de sol es la más indicada?

Llega el buen tiempo y este fin de semana se prevé que el termómetro alcance casi los 30 grados. Con estas temperaturas, imperan las ganas de salir a correr por el parque o hacer deporte al aire libre más que encerrarse en una sala de musculación o en una clase del gimnasio. No obstante, aunque practicar ejercicio bajo el sol sea placentero y ayude incluso a mejorar el estado de ánimo, es imperativo tomar una serie de precauciones para proteger el órgano más grande nuestro cuerpo: la piel.

La exposición solar continuada y sin protección puede llegar a provocar melanoma además del envejecimiento prematuro de la piel. No basta solo con aplicarse algo de crema solar en la cara: es necesario cubrir todas las partes del cuerpo que van a estar expuestas al sol durante la práctica deportiva. Sin embargo, los protectores solares son, habitualmente, pringosos, incómodos y demasiado densos. Para más inri, pueden incluso perder eficacia con el sudor o el agua.

Por eso, a la hora de elegir una crema de sol apta para el deporte, hay que tener en cuenta tres características principales. La primera es que sea water proof y no water resistant: las del primer tipo mantienen su eficacia hasta 80 minutos seguidos pese al sudor. El segundo aspecto relevante es el formato: es mejor que sean en espray antes que en crema, ya que son mucho más fáciles de aplicar y no dejan un tacto graso o agobiante. En el caso de apostar por otras texturas, las cremas deberán ser fluidas, en textura gel y que no piquen en los ojos. Y, por último, hay que escoger aquellas cremas con un factor de protección acorde al tono de piel: las más claras deberán sin duda apostar por el FPS 50 mientras que los tonos algo más morenos podrán usar las de FPS 30.

Algunas de las cremas más idóneas

Lo más común es acudir a una farmacia cuando se busca una crema de sol específica, aunque en los supermercados también se pueden encontrar diferentes marcas entre las que escoger. Al consultar diferentes establecimientos farmacéuticos, algunas de las cremas más idóneas para practicar deporte son:

ISDIN Fotoprotector Extr Factor 50+. ISDIN Fotoprotector Fusion Water Color SPF50. LRP Anthelios XL SPF 50+. Avène solar SPF 50. ​FrezyDerm crema solar Facial SPF 50+. ​Bioderma Bruma solar Photoderm SPF 50+. ​Protextrem Sport SPF 50+. ​Brume Solaire SPF 50 Hydratante, de Biotherm.

