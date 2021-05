Frena la obsesión por la báscula y llega con un cuerpo sano al verano

El verano se acerca a pasos agigantados y conforme pasan los días en el calendario crecen las esperanzas de poder escaparse a algún lugar de la costa y disfrutar del mar y el sol. Para ello, más de uno y de una ya habrá empezado a prepararse para conseguir un cuerpo de playa perfecto, lanzándose de lleno a la archiconocida 'Operación Bikini' que obsesiona tanto a ellos como a ellas, a pesar del nombre.

¿Cómo enfocar este reto para llegar al verano 'perfectos'? Lo primero es salir de la lógica de estas operaciones que, con una base cortoplacista, no ayudan a conseguir nada si no se siguen de manera constante unos hábitos coherentes con nuestro bienestar, como hacer ejercicio regularmente, comer de manera ajustada a nuestras necesidades y tener una composición corporal saludable. Así lo explica el entrenador personal de la Escuela de Salud Vive! Miguel Barrios (nº de colegiado 61014).

"No tener un estilo de vida saludable y querer lanzarse a una Operación Verano es como querer correr antes de saber andar", señala. Un cuerpo estético no significa que sea funcional y colocar la estética como único objetivo no es beneficioso para la salud o para el organismo. "Tener la composición corporal de un atleta conlleva un esfuerzo que la gran mayoría de personas con trabajo, familia y obligaciones no pueden asumir tan fácilmente", sentencia Miguel.

La obsesión por la báscula

"Hace días que los kilos pasaron a un segundo plano", explica Miguel, avisando de que no es necesario obsesionarse con lo que marca la báscula para tener un físico saludable y bonito. "El peso total corporal no suele ser una buena medida de cambio a este respecto", señala, para desvelar que lo que suele buscarse es aumentar la cantidad de músculo y reducir la grasa, creando un aspecto estético con el que la persona esté a gusto pero con un cambio de peso, al final, muy leve. Perder esta obsesión mejorará la relación con la comida y con el ejercicio, favoreciendo la adherencia y los hábitos.

Una vez liberada la mente de estas imposiciones, hay que fijar los objetivos. A nivel motivacional deberían seguir ciertos criterios para ser asumibles y Miguel apunta cuáles: "ser medibles (cantidad de masa muscular, grasa, fuerza…), con una temporalidad realista (que nos indique un profesional o que hayamos cumplido otras veces) y, por supuesto y muy importante, deben ser reforzados (establecer pequeñas recompensas cuando los vayamos cumpliendo a corto, medio y largo plazo)".

'Operación Verano'

Ahora sí, llegan los consejos para afrontar estas Operaciones Verano, Bikini o cómo prefieran llamarse. En primer lugar, Miguel Barrios deja claro que si nuestros hábitos saludables están "en el baúl de los recuerdos", lo mejor es ponerse en manos de un profesional para no caer en las garras de planes agresivos que puedan perjudicar la salud. A partir de aquí, los consejos y directrices que marca este entrenados son:

Tener siempre presente el objetivo y verlo como una oportunidad para desarrollar un hábito que a medio o largo plazo signifique estar más fuerte y saludable.

y verlo como una oportunidad para desarrollar un hábito que a medio o largo plazo signifique estar más fuerte y saludable. Entrenar para incrementar o mantener nuestra masa muscular. El gimnasio no debería faltar ya que se necesita cargar el músculo para que se vea obligado a crecer o mantenerse.

El gimnasio no debería faltar ya que se necesita cargar el músculo para que se vea obligado a crecer o mantenerse. ​ No olvidarse del cardio para ayudar a liberar energía y, por tanto, algo más grasa.

para ayudar a liberar energía y, por tanto, algo más grasa. ​Seleccionar alimentos de temporada y permitir cierta flexibilidad en la alimentación.

y permitir cierta en la alimentación. ​Asegurarse de ingerir la cantidad suficiente de proteína.

