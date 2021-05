Fernando Sanz: "Zaragoza y el Balonmano Aragón siempre irán conmigo"

Zaragoza no cuenta desde hace cinco años con equipo en la Liga Asobal. Sin embargo, jugadores y técnicos que hicieron grande al BM Aragón continúan triunfando en otros rincones del planeta. Por ejemplo, el fisioterapeuta Fernando Sanz lo hace con la selección absoluta de Qatar, uno de los grandes referentes del balonmano asiático.

¿Mereció la pena ir hasta Doha?

Por supuesto que sí. Si no hubiera merecido la pena, ya habría regresado. Llevo desde 2016, y estoy muy contento.

¿Cómo surgió la idea de ir a un país lejano como Qatar?

A través de Toño Cartón (exjugador del BM Aragón y fisioterapeuta de Egipto) recibí una oferta de que necesitaban fisios para el deporte en Qatar. Envié mi currículum y me llamaron para hacer unas pruebas en Europa. Era muy exigente el proceso selectivo, pero lo superé. Cuando no sabía a qué deporte iba a tratar, me llamó Valero Rivera, seleccionador de balonmano de Qatar, y me comentó que me quería con él.

Qué detalle…

Valero me conocía del BM Aragón. Además, en el cuerpo técnico de Qatar también se encuentra Veroljub Kosovac, que entrenó en Zaragoza, y también Ricard Franch. Qatar acababa de proclamarse subcampeona mundial en 2015. Era como un sueño.

Este año tampoco les ha ido mal en el Mundial de Egipto.

Fuimos octavos al final, jugando un buen balonmano en muchos partidos, con aportes extraordinarios como el portero Daniel Saric o los cubanos Rafa Capote y Franquis Marzo, este último,máximo goleador del Mundial.

¿Borja Fernández ‘Hispano’, exjugador de baloncesto y de balonmano, sigue por allí?

Sí, es vecino mío en la torre. Los extranjeros vivimos en una zona llamada La Perla.

¿Qué tal es la vida en Qatar?

El nivel de vida es muy alto. Como la temperatura...

¿Hace mucho calor…?

Muchísimo. Ahora estaremos como en julio o agosto en Zaragoza.

¿Y en julio y agosto?

Es el infierno, tanto por el calor como por la humedad.

¿Qué labor desarrolla en la actualidad?

Como no hay competiciones internacionales de selecciones, trato a los jugadores internacionales que juegan ahora las ligas.

Valero Rivera lleva fama de entrenador meticuloso.

Es muy profesional. No deja ningún cabo suelto. Los éxitos en el deporte, y mucho más en el deporte de alta competición, no son fruto del azar.

Allí se encuentra muy bien usted, pero algún día regresará…

Por supuesto. Aunque me encuentro sensacional en Qatar, también añoro los tiempos de Zaragoza.

Qué tiempo tan bonito con el BM Aragón…

Estoy en Qatar, pero Zaragoza y el BM Aragón siempre irán conmigo.

¿Recordamos un poco…?

Claro. No me cuesta nada. Me surge de inmediato. Nada más terminar la carrera, con apenas 21 años, me incorporé al Plasneón. Antes había jugado al balonmano en Maristas con Luis Pedrero, Urbano, Míchel Martín, Chechu Gargallo…

En el Plasneón, con Fernando Bolea.

Así es. Me pasó como con Óscar Mainer: habían sido mis ídolos como jugadores. Para mí siempre fue un lujo trabajar a su lado. Con Bolea, ya como CAI Aragón, ascendimos a la Liga Asobal. Después vinieron Kosovac y Mainer. Hicimos cosas increíbles: en el primer año en Asobal nos clasificamos para Europa, y en la primera participación europea nos metimos en la final.

Frente al Magdeburgo.

¡Qué cerca estuvimos de ganar esa final!

Cuántas veces habré rebobinado yo el latrocinio de los árbitros rusos en Magdeburgo…

Pero ahí quedó lo hecho: subcampeones de Europa. A ver si regresan pronto esos tiempos.