Camps, Querol y Torres dominan la Promo Aragón Cup de Motocross

Más de 90 pilotos se dieron cita este domingo para en la prueba de San Jorge de Motocross en el circuito de Tierz dentro del Campeonato de Aragón. Fue el día para los más pequeños dentro de la Promo Aragón Cup y del Campeonato Promoción y Reto ACA. Los vencedores de las jóvenes promesas del motocross aragonés fueron Camps en 85cc, Querol en 65cc y Torres en 50 cc. En la Copa Promoción, Ramón Larrañaga y Jonás Aguila fueron los vencedores, Jorge Torrero e Iván Luis Bernadaus en Open mientras que Antonio Pérez venció en EVO.

El dominio en las carreras de los jóvenes pilotos de 85 cc. quedó en pilotos fuera de la cabeza de la clasificación general. Dos triunfos de Xavier Camps en las dos carreras pero espectacular fue la segunda tanda con el mano a mano que libró con Diego Fournier al que superó al final por menos de cuatro centésimas. Álex López fue tercero quién firmó la segunda posición en la primera carrera superando a Didac Arfelis como tercero. La ausencia del líder, Álex Lasheras permite a Nacho Ballester que firmó ayer una cuarta y séptima posición ponerse al frente de la categoría de esta Promo Cup de MotoCross.

Izan Querol también logró la victoria en las dos mangas disputadas en 65 cc por lo que suma todo victorias en su casillero a excepción de la carrera de Falces a la que no asistió. Querol venció con más complicaciones en la segunda manga en la que superó a Iván Martínez por poco más de tres segundos. Martínez también fue segundo en la primera tanda aunque Tomás Abella se lo puso complicado y apenas lo superó por menos de un segundo. En la segunda carrera, Aina Arfelis fue la tercera clasificada tras pasar por la bandera a cuadros antes que Carlos Lorente que le pisaba los talones. El que no tuvo su día fue el líder, Miguel Romeo, que finalizó último en la primera carrera que no llegó a terminar y en la siguiente ni llegó a tomar la salida. Aun así, Romeo sigue en el podio bajando a la segunda posición de la general mientras que Querol sube a la primera posición.

Unos 90 pilotos de motocross se han dado cita este domingo en Tierz Heraldo.es

En 50 cc., Mateo Torres venció en todas las mangas disputadas en la jornada de este domingo incluida los entrenamientos cronometrados. Más holgura mantuvo en la segunda tanda frente a sus rivales. La segunda y tercera posición se la repartieron Eleu José y Iu Teixidor en cada una de las carreras puntuables. Torres se apuntala en el liderato de la Promo Aragón Cup de 50 cc.

En la Copa Promoción, Ramón Larrañaga y Álvaro Saenz se repartieron las dos carreras como primero y segundo. Iván Gil y Mikel Abascal fueron terceros. Iván Luis Bernadaus dominó absolutamente las dos tandas superando a su compañero de motoclub Héctor Román, Juan Muñoz y Cristian Peromarta. En la segunda tanda de la Copa Promoción, Jonás Aguilá y Santiago Martínez se repartieron los triunfos de las dos carreras. Alberto Losantos fue tercero en la primera tanda y Javier Tejedor en la segunda. En categoría EVO, mismo reparto del primer puesto entre los pilotos Antonio Pérez y Jesús Herrero mientras que Jordi Angrill sí que firmó los dos terceros puestos. Por último, en Open, Jorge Torrero y Emilio Pañart fueron los campeones en cada una de las mangas pero Pañart fue tercero en la primera de ellas mientras que Torrero sí que logró la segunda posición. El responsable fue Juan Carlos Lluch que consiguió la plata en la primera tanda y la tercera posición en la segunda.

La siguiente cita del Campeonato de Aragón de Motocross será en Monzón el 12 de junio, mientras que la siguiente cita aragonesa de motociclismo será en Aibar el próximo fin de semana con el Enduro, Crosscountry y Velocidad de Clásicas.