Cristina Ouviña: "He recuperado la ilusión por el baloncesto"

Campeona de Europa, al fin.

Vine a Valencia para ganar títulos y lo he conseguido a las primeras de cambio. Ganar la Eurocup fue algo increíble porque nunca había disputado este torneo y, en solo siete partidos, conseguí proclamarme campeona continental. Estoy muy feliz por cómo han salido las cosas.

¿Es el título más importante de su carrera?

Sin duda alguna. Nunca había alcanzado una Final Four europea, siempre me quedaba a las puertas por una u otra razón, y este trofeo es lo máximo.

¿Esperaba firmar una temporada tan completa en su primer año en Valencia?

No, para nada. El desgaste de haber permanecido tantos años en el extranjero me había hecho perder la ilusión por el baloncesto. Saltaba a la cancha pensando ‘otro día en la oficina’, y este año he recuperado las ganas de jugar, de pasármelo bien. He vuelto a vivir este deporte con la intensidad que merece.

¿Influyó la situación sanitaria en su decisión de regresar a España tras ocho temporadas de periplo por clubes europeos?

No. El contrato con el Valencia Basket lo firmé mucho antes de que estallase la pandemia. Fue una decisión en la que antepuse el aspecto familiar, el acercarme a casa, pero aún no había coronavirus.

Necesitaba recuperar la felicidad.

Así es. En Valencia, a pesar de la pandemia, mi calidad de vida mejora considerablemente lo que tenía en Rusia, por poner un ejemplo. Los desplazamientos para jugar son interminables; el invierno, a menos 30 grados, es durísimo… eso te descompone a nivel psicológico. No me arrepiento de haber salido de España porque ha sido positivo para mi carrera, pero, de haber seguido fuera, estoy convencida de que mi retirada hubiese llegado más pronto.

El sol de Valencia ha vuelto a iluminar a Cristina Ouviña.

La gente de aquí se ríe cuando se lo cuento, pero hay que valorar lo que tenemos en España. El clima, la cercanía de las personas, la vida en sí es muy distinta a lo que he vivido en Francia, República Checa, Polonia o Rusia.

Recientemente fue nombrada mejor jugadora nacional. ¿Está en su mejor momento?

No sé si estoy en mi mejor momento, pero de lo que sí estoy convencida es de que ahora puedo formar parte de equipos realmente ganadores. Siempre he pensado que los nombramientos individuales no reconocen el momento, sino la trayectoria completa, y he tenido otras etapas muy buenas en las que jugaba a gran nivel pero no alcanzaba el éxito colectivo. Esta temporada se ha demostrado que puedo aportar en un proyecto ganador.

Su entrenador, Rubén Burgos, que cuenta con el aragonés Santi Pérez como segundo, le otorgó galones desde su misma llegada.

Este factor también ha sido decisivo. Me ha dado plena confianza para ocupar el puesto de base como titular y, además, el estilo de juego se ajusta a mis cualidades. El baloncesto de correr y defender a muerte me va como anillo al dedo.

Firmó por dos temporadas. ¿Se ve mucho más tiempo en Valencia?

Eso no depende de mí. Yo estoy encantada con el trato del club y con cómo están transcurriendo las cosas, pero son ellos los que tienen que decidir si quieren contar conmigo muchos más años. También hay que valorar que ya tengo una edad. No quiero arrastrarme por la pista y, en el momento que vea que no estoy bien, colgaré las zapatillas.

Antes, tiene que cumplir el sueño de participar en unos Juegos Olímpicos…

Y todavía antes tengo que estar en el Eurobasket femenino, que se disputa en Valencia del 17 al 26 de junio. Después de tanto tiempo sin competir a gran nivel, es una incógnita saber hasta dónde podemos llegar; pero seguro que damos guerra este verano. Los Juegos Olímpicos de Tokio me hacen especial ilusión. Más aún, tras el aplazamiento del año pasado.