Primer pulso entre el Madrid y el Chelsea

Puesta en tela de juicio por una Superliga que quedó fagocitada en sus primeras horas de vida, pero sigue pivotando en la mente de todos y desata suspicacias sobre una posible mano negra con el arbitraje a modo de represalia contra su principal ideólogo, la Champions vuelve a acaparar los focos con el brillo de unas semifinales en las que el Real Madrid defiende a la vieja aristocracia futbolística frente a la pujanza de los nuevos prebostes del continente.

Con trece 'orejonas' en sus vitrinas, la ambición de los blancos permanece intacta y ansían amarrar la 'decimocuarta' en Estambul, sede de la final fijada para el 29 de mayo en el Estadio Olímpico Atatürk. Pero para ello tendrán que descabalgar antes al Chelsea, que aspira a regresar al duelo decisivo nueve años después de coronarse por primera y única vez como monarca europeo en el Allianz Arena tras derrotar al Bayern de Múnich en la tanda de penaltis.

La fortaleza defensiva de los dos contendientes que abrirán este martes (21.00) su cruce en el Alfredo Di Stéfano augura una eliminatoria en la que los goles valdrán, más que nunca, su peso en oro. Ni Real Madrid ni Chelsea andan sobrados precisamente de pólvora, con 76 y 88 tantos por bando en lo que va de campaña, muy lejos de los grandes cañoneros de las principales ligas, pero disponen de unas retaguardias a prueba de bombas. Los 'blues', blindados desde la llegada de Thomas Tuchel al banquillo, solo han encajado nueves dianas a la vera del técnico germano, han firmado 16 porterías a cero en los últimos 21 choques y acumulan tres encuentros seguidos sin ver mancillado su arco. Cuatro enlazan los blancos sin que Thibaut Courtois haya tenido que recoger el balón de sus redes, pero en dicho lapso solo han sido capaces de 'vacunar' por partida triple al Cádiz, quedándose secos frente a Liverpool, Getafe y Betis.

Acabar con esa anemia ofensiva que ha complicado muchísimo sus opciones en la Liga a la vez que mantiene su muralla intacta es el reto que afrontará el equipo de Zinedine Zidane frente a un Chelsea al que los blancos nunca se han medido en la máxima competición continental pero contra el que presentan un saldo desfavorable en sus tres enfrenamientos previos: empate a uno y victoria por 2-1 de los 'blues' en el partido de desempate que resolvió la Recopa del curso 1970-71 y triunfo por 0-1 de los británicos también en la Supercopa de Europa de 1998, con diana del exzaragocista Gustavo Poyet.

Hazard y Courtois ponen el morbo

Eso, en cualquier caso, es pasado, y lo que importa ahora es el nervio competitivo de dos escuadras que, pese al cansancio acumulado en una temporada extenuante, saltarán al cuadrilátero de Valdebebas con el vigor que insufla estar a 180 minutos de disputar el partido con el que soñaban cuando arrancó el curso.

Semifinalista por novena vez en las once últimas campañas, el Real Madrid se persona a la cita con cuatro bajas notables: Sergio Ramos, Mendy, Valverde y Lucas Vázquez. Los tres primeros deberían estar listos para la vuelta el 5 de mayo, pero el conjunto de Chamartín tendrá que sobrevivir sin sus servicios mientras tanto. Claro que el marsellés también tiene buenas noticias. Regresa Kroos, superadas las molestias que le han impedido jugar desde el pleito ante el Liverpool en Anfield, lo que permitirá al técnico disponer de su centro del campo de lujo dos semanas después.

La presencia en el lateral derecho de Carvajal, titular ya frente al Betis y al que se vio con la efervescencia de siempre tras dos meses en el dique seco, allana la composición de la zaga, radicando la principal duda en si Zidane mantendrá la defensa de cuatro que plantó frente al cuadro verdiblanco, con Nacho de nuevo en el costado izquierdo, o se abrigará con tres centrales y dos carrileros para replicar el dibujo del Chelsea, en cuyo caso el polivalente defensor alcalaíno pasaría a jugar de central y habría hueco para Marcelo, a costa de sacrificar a Asensio o Vinicius. Todo indica que Hazard tendrá que aguardar turno en el banquillo para medirse al conjunto con el que brilló durante siete campañas inolvidables en Stamford Bridge, que también tuvo como uno de los suyos a Courtois. En la lista aparecen tres 'mirlos', además del recurrente Diego Altube: Miguel Gutierrez, Antonio Blanco y Sergio Arribas.

Más claro se perfila el once de Tuchel, un preparador que no conoce la derrota en sus cuatro partidos frente a Zidane: tres empates y una victoria repartidos entre Borussia Dortmund y PSG. El teutón, que tiene a su equipo en zona Champions tras doblegar el sábado al West Ham con un solitario gol de Timo Werner y clasificado para la final de la FA Cup, solo cuenta con la baja de Kovacic, ex del Real Madrid, por lo que envidará con un equipo de gala. «Necesitamos hacer un partido de alto nivel ante el Madrid para pasar a la final», avisó el preparador bávaro.