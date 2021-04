Directas al aro: mujeres que encestan por la integración

Favorecer la integración y trabajar a través del deporte valores cotidianos como la disciplina, el compromiso, el sacrificio o el trabajo en equipo son los objetivos fundamentales de ‘Directas al aro’. El programa, lanzado en 2018 por el Ayuntamiento de Zaragoza, de la mano de la Casa de la Mujer, consiste en entrenamientos semanales de baloncesto para mujeres.

La organización la lleva a cabo el club de baloncesto Antiguo Boscos, con Carlota Ciprés al frente. Ella fue quien propuso la idea de un proyecto que animara a las mujeres de mayor edad a practicar un deporte en equipo, sabedora de todas las ventajas que este tipo de rutinas tienen.

La propuesta llegó a oídos del Ayuntamiento y en 2018 se lanzó el primer proyecto piloto, en el que se dio cabida a mujeres de todas las edades, algunas de ellas con dificultades sociales. La buena acogida hizo que la iniciativa se volviera a lanzar un año después con dos grupos. Tras el paréntesis de la pandemia, los entrenamientos de ‘Directas al aro’ se van a recuperar en los próximos días, tan pronto como se tengan los grupos organizados.

El total de plazas ofertadas son 30, repartidas en dos turnos, uno de mañanas y otro de tardes. “Estamos contentos porque hemos recibido más de 60 solicitudes pero, por otro lado, sentimos que más de la mitad de las interesadas se van a quedar fuera por el momento”, explica Carlota Ciprés. Las que no tengan hueco pasarán a una lista de espera por si se quedara libre alguna plaza.

Los entrenamientos comenzarán la próxima semana, los martes y jueves por la tarde en el CDM José Garcés, y los miércoles y viernes por la mañana, en el CDM Duquesa Villahermosa. Las sesiones tienen una hora de duración y, antes de formar parte del proyecto, muchas de las participantes no habían jugado a baloncesto en su vida.

"Estaba pasando por una depresión y me ayudó mucho a salir de ella"

Pero eso no importa, ya que el único requisito para formar parte de este equipo es tener más de 18 años y ganas de iniciarse en el baloncesto, no tanto por su faceta competitiva como por sus beneficios sociales. El fundamento del proyecto se basa en la creencia de que a través de prácticas colaborativas como ésta se fomenta la salud, el empoderamiento femenino y la inclusión, sobre todo en aquellas mujeres que, por distintas circunstancias y situaciones, no pueden acceder a otros recursos deportivos.

Hellen Arteaga es una de las veteranas del proyecto. Forma parte de él desde que comenzó, en 2018. Es de Perú pero lleva once años en Zaragoza. Siempre le había gustado el baloncesto pero apenas lo había practicado de pequeña, en las clases de Educación Física en el colegio. Un día llegó a sus manos un folleto informativo sobre el programa y no dudó en apuntarse, ya que hasta entonces no había tenido ni tiempo ni recursos para profundizar en este deporte. “Estaba pasando por una depresión y me ayudó mucho a salir de ella”, recuerda.

Para Hellen, formar parte de ‘Directas al aro’ es mucho más que practicar un deporte. “Somos una gran familia”, asegura. Y como tal, el año pasado se echaron mucho de menos. El programa no se pudo celebrar por la pandemia de la covid así que tanto ella como sus compañeras están deseando volver a la cancha. “Los entrenamientos me dan la vida, no solo porque mejoras cada día y haces ejercicio, sino también por las risas y charlas con las demás”, dice.

Aunque ella es de las participantes más jóvenes (tiene 29 años), otras rondan los 60 años y entre las integrantes del equipo también está su madre, de 51. “El segundo año la llevé conmigo para que probara y le encantó”, comenta. Las jugadoras son de distintas edades y también de varios países. Además de zaragozanas de toda la vida, hay personas de Ecuador o Argentina, entre otros lugares.

"Queremos que 'Directas al aro' se vaya extendiendo por los barrios y que crezca progresivamente, siempre acorde con la demanda"

En este caso, la altura tampoco es un impedimento. De hecho, Hellen y su madre rondan los 1,50 metros de estatura. “Hay muchos tabús sobre el deporte y la mujer y, así como sobre la altura y el basket”, dice. Esto no supone ningún problema ni para ellas ni para sus entrenadores y compañeras. “Lo importante es cómo te lo quieras tomar tú y ponerle ganas”, defiende Hellen.

Como ellas, 30 mujeres volverán a botar el balón en pista muy pronto. Otras tantas tendrán que esperar a que se libre alguna plaza, dada la alta demanda que ha recibido el programa. De hecho, por este motivo, el Ayuntamiento ya planea ampliar el cupo de cara a septiembre. “La demanda supera la oferta sobre todo para los entrenamientos de tardes, así que esperamos poder crear un tercer grupo para la próxima temporada”, explica Cristina García, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. Además, se intentará llevar la actividad a algún otro pabellón de la ciudad. “Queremos que ‘Directas al aro’ se vaya extendiendo por los barrios y que crezca progresivamente, siempre acorde con la demanda”, señala García.