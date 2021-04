Así es Athleta, la marca centrada en las mujeres por la que Simon Biles le ha dado portazo a Nike

La campeona olímpica de gimnasia artística Simone Biles puesto fin a su relación con Nike y ha firmado un nuevo contrato con la marca deportiva centrada en mujeres Athleta, un acuerdo con el que ambas partes esperan "empoderar a la próxima generación de niñas".

La estadounidense reconoció su entusiasmo con el acuerdo. "Sentí que no se trataba solo de mis logros, es lo que representaba y cómo me iban a ayudar a usar mi voz y también a ser una voz para las mujeres y los niños", dijo sobre la nueva asociación con la empresa. "Siento que también me apoyan, no solo como deportista, sino como mujer fuera del gimnasio y con el cambio que quiero crear, que es muy refrescante", añadió.

Si bien no se informa del valor del contrato, Athleta le está proporcionando a Biles su propia línea de ropa de entrenamiento y de calle y se ha comprometido a apoyar la propia gira de gimnasia post-olímpica de Biles.

Biles dijo que la postura de la empresa sobre la diversidad y la inclusión, así como su énfasis en el empoderamiento de las mujeres, fueron factores importantes en su decisión.

Biles, que tiene el récord de más medallas de campeonato mundial y fue una de las muchas víctimas de abuso por parte del médico del equipo de USA Gymnastics Larry Nassar, sigue a su compañera olímpica Allyson Felix al dejar Nike y unirse a Athleta por razones similares.

La velocista se unió a Athleta en 2019 después de criticar públicamente a Nike por su falta de apoyo a las mujeres embarazadas y las madres. Athleta citó su éxito con Felix en su decisión de contar con Biles. "Cuando Allyson se unió a nuestro equipo, reconocimos de inmediato lo poderoso que era esto para la marca, pero también reconocimos cuán profunda era esa relación. Así que mientras pensábamos '¿Quiénes somos? ¿Con quién quiero asociarme?', y Simone fue una elección obvia desde el principio", indicó la directora de productos de Athleta, Jana Henning.

Esta es la segunda salida en una semana para Nike después de que Vanessa Bryant dejara la compañía con el vencimiento del contrato de Kobe Bryant. En diciembre, Nike también perdió al diseñador Jerry Lorenzo, fundador de la marca de ropa urbana 'Fear of God' y que firmó como director de Adidas Basketball.