El deporte no entiende de edades

“Seguiré hasta que las piernas digan basta porque el deporte me apasiona”. Rafael Cored (Huesca, 1954) no deja de acumular éxitos en una disciplina, el duatlón, que ofrece la oportunidad de competir a casi cualquier edad. Su categoría va de los 65 a los 69 años y así, mientras su generación espera fecha para la vacunación contra la covid, él colecciona medallas.

La última, de bronce, la consiguió en el Campeonato de España de Duatlón celebrado el pasado 11 de abril en el Centro Niemeyer de Avilés, donde el éxito del atleta del Monegrosman vino acompañado de otras brillantes actuaciones de los también aragoneses Fernando Zorrilla y Marta Pintanel, quienes subieron al tercer cajón del podio en la categoría de élite masculina y élite femenina, respectivamente.

Cored se convirtió al atletismo hace tres décadas, cuando su hija se inició en esta modalidad y él, al tener que acompañarla en las carreras, fue atraído por el “gusanillo” competitivo. “Desde los 14 hasta los 27 años practiqué fútbol; después me pasé a la bici de montaña; más tarde al atletismo y, por último, al duatlón”, explica este duatleta tardío, que completó su primera prueba oficial con 52 años.

“Al duatlón llegué tarde, muy tarde, pero enseguida vi que tenía posibilidades de ganar competiciones. Me pasé a esta modalidad porque une la bici, que siempre me ha gustado, con la carrera de media distancia, que también se me da bien”, completa un Cored que ostenta un amplio palmarés de éxitos regionales, nacionales e incluso continentales.

El metal conseguido en Avilés fue el noveno (un oro, tres platas y cinco bronces) de su trayectoria en los nacionales de duatlón, pero también ostenta un segundo puesto en un Campeonato de Europa y una larga lista de triunfos en otras pruebas atléticas. “Tengo cinco medallas (tres oros, una plata y un bronce) en campeonatos de Aragón de Medio Maratón y otras cinco (un oro y cuatro platas) en campeonatos de Aragón de cross”, comenta este oscense afincado en Zaragoza que, tras la jubilación, invierte la mayor parte de sus horas a la práctica deportiva.

“Dos veces a la semana hago carrera por montaña, otro día salgo a correr normal y otro hago bicicleta. A mi edad, el entrenamiento es importante pero tampoco hay que pasarse porque, si no, puede conllevar lesiones”, explica Cored, quien también pertenece a la asociación deportiva Os Andarines. “Casi todos los días hay alguna andada. La cuestión es no parar”, añade este pintor jubilado, y ya se marca nuevas metas.

La medalla en el Campeonato de España le acerca la participación en el próximo Campeonato de Europa de su categoría (65 a 69 años), que se disputará la próxima temporada en Bilbao. Después, en 2023, se celebrará un Campeonato del Mundo que le haría especial ilusión. “Me encantaría estar, pero tendré 68 años y no sé qué pasará hasta entonces. Solo pienso en disfrutar del momento y aguantar mientras el cuerpo me lo permita”,