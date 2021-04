Animan a denunciar comportamientos homófobos en el deporte tras llamar "maricón" al waterpolista Víctor Gutiérrez

Víctor Gutiérrez, waterpolista que juega en división de honor con el CN Terrassa, tiende a hacer siempre una lectura constructiva de sus vivencias, intentando mandar un mensaje positivo para animar a las personas a que se muestren tal y como son. Sin embargo, el pasado domingo contó una "mala experiencia" tras el partido contra el Club Natación Sabadell. "Hemos ganado, pero tristemente hoy he vivido un episodio de homofobia. Un jugador del equipo rival me ha llamado maricón durante el partido. Yo no le he querido dar más importancia porque es verdad que todos decimos cosas a 200 pulsaciones de las que quizá luego nos arrepentimos. Pero después del partido, cuando ha acabado, no le he querido dar la mano por eso que me había dicho y me ha vuelto a llamar maricón". Este fue parte del mensaje que transmitió a través de un vídeo en Instagram.

El adjetivo que le dedicó el jugador rival, Nemanja Ubovic tal y como desveló en otro vídeo, lo escucharon también en la grada y algún compañero más. No obstante, no se pudo recoger en acta puesto que los árbitros no lo percibieron. El Club Natación Sabadell ha decidido tomar medidas y ha apartado temporalmente de los entrenamientos y de los partidos a su waterpolista. Lo sucedido a Víctor Gutiérrez "se recibe como un paso atrás", considera David Lechón Blasco, miembro fundador de la Asociación Deportiva Cierzo proLGTB+ -Club Deportivo Elemental cuyos objetivos son la participación deportiva y conseguir la plena integración de los deportistas LGTB en Aragón-.

Más información

"Estoy muy orgulloso de ser quién soy, estoy muy orgulloso de ser homosexual, de ser gay, de ser maricón –continuaba el madrileño de 30 años-. Para mí no es un insulto, pero hoy me ha tocado la fibra". Según reconocía, no es la primera vez que se enfrenta a comportamientos de esta índole. "Es verdad que he vivido más episodios de homofobia en otros momentos, pero no he querido compartirlos porque he pensado que era más positivo lanzar un mensaje conciliador que uno negativo", confesó en el breve vídeo.

El propio Víctor, que en los días posteriores ha agradecido los mensajes de ánimo recibidos, se mostró afortunado por tener una herramienta como son las redes sociales y su popularidad para denunciarlo, "pero es que pasa en las categorías inferiores, pasa en los colegios… y queda impune", añadió.

NOTICIAS RELACIONADAS El borrador de la ley trans abre el debate en el deporte

"Si no es a él y es a alguien menos preparado para recibir estos comportamientos, está en periodo escolar o practicando un deporte que le gusta igual se lo frustran, un chaval de 15 años abandona”, lamenta Lechón, quien también es presidente de la Federación Aragonesa de Voleibol.

Comportamientos de estas características no suelen ser habituales en deportes minoritarios, sostiene Lechón, a diferencia de en otras disciplinas: "Es más común y habitual el encontrarlos en deportes como fútbol o fútbol sala". En cualquier caso, recuerda que la mayoría de las personas que lo sufren en sus equipos o clubes pequeños no tienen esa capacidad mediática de Víctor Gutiérrez para visibilizarlo. "Si yo puedo cambiar un poquito las cosas lo voy a intentar y no voy a callarme estos comportamientos", concluía el mensaje de Gutiérrez.

"Animo a que lo pongan en conocimiento. En Aragón hay una ley que lo ampara, hay un observatorio contra la LGTBfobia en la que asociaciones LGTB de todo ámbito recogemos los incidentes y se ponen en conocimiento de la autoridad pública para que actúe en consecuencia", apunta Lechón, expresidente de la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+, engloba a todas las entidades deportivas de LGTB de España y Portugal.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Natación (RFEN) inició el lunes un procedimiento disciplinario de conformidad con el artículo 28.1 del Libro IX del Régimen Disciplinario de la RFEN, incoando el correspondiente procedimiento disciplinario por tratarse de una presunta infracción a la competición. Según informó la RFEN, tanto el CN Terrassa como el Astralpool CN Sabadell, como clubes implicados, disponen de un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al que reciben el escrito del Juez Único del Comité de Competición de Disciplina Deportiva de la RFEN, para ejercer su derecho a formular alegaciones o utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes.