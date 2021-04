Agua mineral o agua con vitaminas, ¿qué es mejor durante los entrenamientos?

Desde hace ya un tiempo están de moda las nuevas aguas enriquecidas que, además de los minerales naturales que ya de por sí lleva el agua, cuentan con electrolitos y otra serie de vitaminas añadidas que, en un primer momento, pueden parecer beneficiosas para la salud, incluso más que el agua simple y natural. Sin embargo, no todas estas nuevas bebidas son las más indicadas para beber tanto durante los entrenamientos como antes o después: hay que prestar siempre atención a la etiqueta.

No es la primera vez que mencionamos las bondades de beber suficiente agua en general y la importancia de tomarla regularmente durante los entrenamientos, prestando especial atención a los días de calor y a la necesidad de mantenerse hidratado antes, durante y después del ejercicio. La presencia de minerales de forma natural en el agua ya es suficiente para que el cuerpo vaya recargando las cantidades de los mismos durante el ejercicio.

Las bebidas o aguas con vitaminas añadidas no son nocivas para el organismo, pero todo depende del tipo de líquido y de los suplementos que presente. Tomar altas cantidades de algunos de estos micronutrientes puede afectar al organismo con diarreas o incluso daños en el sistema nervioso, como sucede con la vitamina C o la B6. Además, muchas de las vitaminas solubles en agua se degradan en contacto con la misma, por lo que es probable que no se ingieran cantidades que se reflejen en la etiqueta a la hora de beber.

Exceso de azúcar

NOTICIAS RELACIONADAS Este es el riesgo para tu salud si bebes dos refrescos al día

La mejor manera de iniciarse en una dieta sana y recortar la ingesta calórica si se quiere bajar de peso es reducir las calorías que se adquieren a través de las bebidas, como los refrescos azucarados. Pues bien, este tipo de aguas vitaminadas pueden tener altas cantidades de azúcares u otras sustancias calóricas, por lo que es importante echar un vistazo a la etiqueta antes de comprarlas: lo que es visto como una opción saludable e inteligente puede acabar siendo contraproducente.

Lo ideal sería poder incorporar al organismo las cantidades necesarias de micronutrientes a través de la dieta y los alimentos sólidos, favoreciendo la ingesta de frutas, verduras y otros alimentos ricos en vitaminas y minerales como las legumbres o las semillas.

Si se quiere apostar por las aguas vitaminadas, hay que prestar atención al etiquetado para conocer qué cantidades de azúcar y otros componentes hay presentes, y sobre todo no abusar de ellas. De todas formas, la elección segura y correcta siempre será apostar por el agua y mantener una correcta hidratación, bebiendo al menos dos litros de agua al día y aumentando la cantidad en el caso de hacer deporte.

¿Quieres recibir todas nuestras propuestas de planes para mantenerte en forma? Apúntate y te enviaremos nuestra newsletter.