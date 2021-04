Rins reconoce que Portimao "ha sido un fin de semana positivo, caída aparte"

El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), que se fue por los suelos durante el Gran Premio de Portugal de MotoGP, aseguró que, pese a todo, "ha sido un fin de semana muy positivo, dejando la caída aparte".

"Creo que hemos hecho un gran fin de semana y hemos sabido gestionar bien los diferentes escenarios que nos hemos ido encontrando, empujamos desde el principio el viernes consiguiendo estar en el 'top 10' por si llovía al día siguiente; el sábado hicimos un gran FP3 y nos conseguimos meter en la primera fila de parrilla, rodando solos, que es muy bueno para Suzuki", explica Alex Rins.

"Después del resultado de ayer no tenía esa esperanza de poder irme con Quartararo, porque él marcó un ritmo increíble. Me he encontrado muy bien hasta la caída pero Fabio me llevaba al límite, estaba pilotando de buena manera, en el sentido de que controlaba bien los neumáticos, respirando.... Hay veces que vas al límite quemando la rueda a la salida de cada curva y con el neumático delantero al límite", explica el piloto de Suzuki.

"No estaba pilotando fácil, pero estaba bien detrás de Fabio; ha sido una lástima la caída e irnos de aquí sin recompensa y analizando los datos, es complicado ver por qué me he caído. No estoy echando la culpa a los neumáticos o al circuito, ni mucho menos, pero simplemente es difícil de entender", señala Rins.

"Siento enfado o rabia por irme sin recompensa de aquí, pero por otra parte estoy contento porque hemos demostrado tener un ritmo muy fuerte, un ritmo que ayer no teníamos y que hemos podido mantener bastantes vueltas detrás de Fabio y la verdad es que quedan muchas carreras y si hacemos las siguientes con la misma fuerza y ritmo que hemos tenido durante este fin de semana, este cero se camuflará", asegura convencido el piloto de Suzuki.

"El año pasado perdimos muchos puntos en dos carreras que nos caímos, muy similares a esta. Hay dos tipos de límites: uno que te vas a quedar sin neumáticos y cometes errores, y otro como en esta carrera, que desde el principio hasta que me he caído no he cometido fallos", continúa Alex Rins.

"He sabido gestionar bien los adelantamientos, como a Zarco que frena muy fuerte. He sabido gestionar, hasta la caída, el ritmo que impuso Fabio, que era muy fuerte para nosotros. Y la caída es difícil de explicar. He hablado antes con Rossi, que hemos coincidido con las televisiones, y me ha dicho lo mismo. Él ha analizado su caída y no lo entiende bien. Misma curva, mismo ángulo", enumera Rins.

"Por carreras como esta quizás se pueden perder campeonatos, pero si hacemos lo mismo sin caernos en lo que nos queda de temporada se quedará en mucho menos", afirma convencido Rins.

"Soy totalmente culpable de la caída, pero lo he elegido yo. Yo quise ir detrás de Fabio y en ningún momento pensé en tirar la toalla. Se ganan campeonatos ganando carreras", recalca Rins, quien ve en Quartararo al principal rival.

"Ahora mismo lo es, porque va líder. Con 61 puntos, en comparación a los 24 que tengo yo, es el hombre a batir. En Jerez irá rápido, porque ya lo hizo el año pasado. No será fácil este año, es muy parecido al año pasado. Hay muchos rivales. Las Ducati funcionan muy bien, Fabio está fuerte, Morbidelli, Viñales, aunque le haya costado en esta carrera, mi compañero Mir. Será interesante este campeonato", asegura Alex Rins de todos sus rivales.

En cuanto a Marc Márquez dijo no saber si estará en la lista. "Veremos cómo llega a Jerez, apostaba mucho por él en esta carrera, pero ha sufrido un poquito más de lo que esperaba, así que veremos cómo llega a Jerez. Es un circuito le gusta y que conoce. Yo creo que en Jerez estará en la pomada".