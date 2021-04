Márquez se derrumba en su regreso

El octocampeón del mundo Marc Márquez volvió a competir nueve meses después de romperse el húmero derecho; agotado y aun acusando dolores, el de Cervera entró en el garaje de su equipo entre aplausos y llorando de emoción después de ser séptimo -a 13 segundos de la cabeza-.

Toda la tensión de los últimos meses floreció en forma lágrimas, cuando analizaba la carrera para DAZN. “Ha sido duro”, apuntaba a duras penas. “Dos minutos y seguimos”, solicitó. “Lo que he sentido al acabar la carrera ha sido diferente a cualquier otra carrera que hubiera ganado. A parte de todo lo vivido el fin de semana, del retorno y de mis dudas, de todo lo que se ha generado alrededor de mi regreso, he sentido el apoyo de todos los míos. Eso me ha ayudado a pilotar más tranquilo”, explicó muy emocionado.

Las LÁGRIMAS de quien sabe lo que ha sufrido. La EMOCIÓN de un campeón que no ha dejado de pelear por volver a disfrutar 🥺

@marcmarquez93, llorando en el micro de @izaskunruiz: "He entrado al box y me he derrumbado. Ha sido duro" #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/zIN6HJp7nJ — DAZN España (@DAZN_ES) April 18, 2021

"He sabido sufrir”, indicó. “Al final, he terminado la carrera. Simplemente, iba encima de la moto, por donde ella me llevaba. Ha sido un alivio todo el fin de semana, no solo acabar la carrera, sino volver a ir en moto, volver a sentirme piloto".

Márquez ha vivido unos meses de pesadilla. tras la fractura de húmero y las tres operaciones que apenas le dejaron correr el año pasado y en el inicio de esta campaña. “He entrado al box y me he derrumbado”, resumió. Al llegar al box del Repsol Honda, Márquez empezó a agradecer los aplausos de los suyos con abrazos.