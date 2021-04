Sergio Hernández dimite como entrenador del Casademont, que ficha a Luis Casimiro

Luis Casimiro dirigirá al Casademont Zaragoza hasta el final de la presente temporada. El argentino Sergio Hernández ha presentado su dimisión por motivos personales y el club aragonés ha reaccionado con rapidez para contratar un nuevo técnico. El elegido es Casimiro, entrenador del Unicaja de Málaga las tres últimas campañas y con una amplia trayectoria en la Liga ACB. De hecho, ha gestionado también las plantillas de Gran Canaria, el Real Betis, el Fuenlabrada, el Valladolid o el Estudiantes en la máxima categoría nacional.

El nuevo técnico se incorporará este lunes al club aragonés, por lo que será Sergio Lamúa, entrenador ayudante, quien digija al Casademont en el partido de Liga de este domingo ante el Gipuzkoa Basket.

“Me pone triste la situación, ya estuve y estoy totalmente comprometido con Zaragoza. Su dirigencia me ha tratado siempre con máximo respeto. Pero no puedo seguir acá cuando tengo la cabeza totalmente puesta en lo que está pasando allá. El equipo merece que la persona a cargo entregue toda su energía en este momento crucial de la temporada. Y honestamente, yo hoy no lo puedo hacer. Necesito estar con mis hijos y acompañar a mis cercanos en este duro contexto mundial. Gracias por el afecto, por la comprensión y por los buenos momentos. Ojalá algún día nuestros caminos se vuelvan a cruzar”, explica Sergio Hernández, ya ex entrenador del conjunto zaragozano.

En la actualidad, el Casademont Zaragoza acumula una racha de seis derrotas consecutivas en la Liga Endesa, tras haber claudicado con el Joventut de Badalona, el Barcelona, el Estudiantes, el Valencia Basket, el Herbalife Gran Canaria y el Baxi Manresa. Mientras, tiene ante sí el importante reto de la Final a Ocho de la Champions League, que afrontará del 5 al 9 de mayo y en la que se medirá con el Nizhny Novgorod ruso, el equipo anfitrión, en la eliminatoria de los cuartos de final.