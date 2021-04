Carmen Costa, piragüista: "Es más difícil sortear la covid que un canal de aguas bravas"

¿Qué ha supuesto la pandemia de la covid en su vida deportiva?

Este año parece que se ha vuelto a la normalidad: tenemos salvoconductos, hacemos PCR para ser responsables y poder viajar de forma segura para competir. 2020 fue bastante duro para mí porque inicié el curso muy preparada: había estado en Londres de concentración; luego hicimos las pruebas de selección -que me fueron muy bien-, pero en la segunda parte de la preparación llegó el estado de alarma y nos cerraron. Todo el esfuerzo no sirvió para nada. Se pudo celebrar (en Praga) el Europeo (sub-23) de eslalon aguas bravas en septiembre, con todas las dudas, pero ya no fue lo mismo.

¿Cuál fue la clave para no perder el ánimo?

Ser pacientes. Mientras nos dejaban remar, parecía que estábamos en la normalidad. Si estás acostumbrada a entrenar todos los días y, de repente, te dicen que vas a estar dos meses parada… La primera vez que entré al agua fue una sensación extraña. Ha resultado más difícil sortear la covid que un canal de aguas bravas.

Se va a estrenar con la selección absoluta en el Europeo de eslalon en Ivrea (Italia), del 6 al 9 de mayo, y luego en dos citas de la Copa del Mundo.

Sí. El fin de semana del 21 y 21 de marzo tuvimos el selectivo en la Seo de Urgel, y también estaba previsto en Francia otro el 28, pero debido a la covid se suspendió. Se reducían las posibilidades de demostrar mi nivel a la mitad, y aumentó la presión ya que me la jugaba a una carta. En la primera jornada fui cuarta y solo tenía opciones de entrar en el equipo si ganaba la semifinal del domingo: me concentré y logré el billete. Supone mucha ilusión porque puedo seguir aprendiendo y cogiendo experiencia. Siempre he deseado alcanzar la élite internacional...

… En un 2021 especial porque es año olímpico

Sí, porque todo el mundo va a tope, tiene muchas ganas de competir al máximo nivel desde el año pasado. Mi objetivo es alcanzar las semifinales, poder sacar mi máximo rendimiento y disfrutar.

¿Por qué eligió el piragüismo y la especialidad de aguas bravas?

Comencé en casa, en el club Caiac Baix Cinca, donde ya se practicaba eslalon (disciplina olímpica cuyo objetivo es recorrer, en el menor tiempo posible y sin penalizaciones, sobre un kayak o una canoa, un canal en aguas bravas) en el río Cinca al estar una zona acondicionada. Desde infantil empecé a competir, a conocer gente… disfrutaba mucho. Me fui motivando con los resultados. También soy muy tozuda y muy perseverante. Vivo en la Seo de Urgel desde los 16 años en el Centro de Alto Rendimiento junto con Julia Cuchí, que también es de Fraga y del club. Además está en el primer nivel Alejandro Drago, formándose en el CAR de León. He estudiado INEF en Lérida y ahora estoy haciendo un máster a distancia.

¿Qué cualidades tiene que explotar en su disciplina?

Hay que tener muy claro mentalmente cómo vas a realizar el circuito, la trayectoria a seguir; después, tener un equilibrio entre el ritmo y la ejecución a la hora de abordar las puertas, hay que ir con un ‘timing’ (sincronización) en el agua, porque tan malo es acelerarte como ir lenta, ya que no salen los tiempos. Luego, salir con confianza y determinación, que se vea actitud en el agua.

¿Hasta dónde quiere llegar con el kayak?

A nuestro nivel, cuando estás ya en un equipo sénior, el sueño de todo deportista son los Juegos Olímpicos. Pero soy consciente de que me queda muchísimo por aprender para poder tocar el cielo olímpico. París 2024 está en el horizonte: solo va una embarcación por país y por eso resulta muy motivante. Aprendo de Maialen Chourraut, que fue la primera medalla nacional en eslalon en unos Juegos (bronce en Londres 2012 y oro en Río 2016). Entrenar con ella y conocerla me ayuda mucho, siempre ha sido un referente a seguir desde que empecé.

¿Cómo animaría a la gente a practicar eslalon?

Además de los beneficios que aporta el deporte y los valores que dan la competición y entrenar cada día, el eslalon es una modalidad que permite el contacto con la naturaleza. Conoces muchos sitios, otros escenarios, ríos… El eslalon es algo diferente, no se trata de los típicos deportes que se pueden acceder en los colegios o extraescolares. Las sensaciones remando son totalmente diferentes.