La gran cita del año para la pelota

La pelota aragonesa toma velocidad hacia la cita más importante del año. Los pelotaris del Stadium Casablanca y Miralbueno El Olivar ponen rumbo a Pamplona este fin de semana para disputar el Campeonato de España, torneo en el que, en las modalidades de paleta de cuero y pala corta respectivamente, tratarán de hacer valer la mezcla de juventud y experiencia que aúnan sus equipos.

El Stadium viaja como gran revelación. En el año de su ascenso a División de Honor, no solo ha conseguido mantener la máxima categoría de forma holgada, sino que también ha logrado la clasificación para las finales que arrancarán mañana. A partir de las 11.00, el bloque compuesto por David Caballero, Arturo Contamina, Daniel Gargallo, David Jordán, Javier Insausti y Marcos Pérez se medirá al Natación Barcelona. Una hora antes, también en el frontón Labrit, se jugará la otra eliminatoria entre el Tenis Pamplona y la Real Sociedad de San Sebastián.

En principio, Insausti y Pérez serán quienes jueguen esos decisivos encuentros como pelotaris titulares, pero el gran referente del Stadium continúa siendo un David Caballero que, cinco años después de volver a casa, ha conseguido hacer historia con el club de su vida. Los verdiblancos nunca habían disputado una final nacional de División de Honor, hito que, según cuenta el propio capitán, es un éxito grupal.

"Hemos sido una piña, mezclando la ambición de los jóvenes y el conocimiento de los mayores, entre los que me incluyo. Supimos sobreponernos a la baja de Insausti durante la primera vuelta, porque estuvo de Erasmus fuera, y ahora vamos a Pamplona a por todas", explica Caballero, quien a sus 46 años suma cuatro campeonatos del Mundo y tres de Europa en sus vitrinas y ahora, ante su décima comparecencia en un Campeonato de España, lanza un aviso sobre las posibilidades de su equipo.

"Tenis Pamplona parte como favorito, pero nosotros aspiramos a todo. Cuidado con los chavales -por Insausti y Pérez- porque tienen mucho talento y pueden llegar muy lejos. Cuando te ves en la final, puede pasar cualquier cosa", completa Caballero, sobre un evento que será televisado en el canal La Liga Sports Tv y que los componentes del Stadium quieren dedicar a su delegado general, José María Naval.

"Siempre nos ha apoyado mucho. Cuando ascendimos hace cinco años aspirábamos a lo que este fin de semana vamos a vivir", concluye este referente de los frontones, que desarrolló el grueso de su trayectoria junto a Daniel Velilla, otro de los protagonistas del Campeonato de España al competir con El Olivar en la modalidad de pala corta.

A sus 41 años, el pelotari zaragozano formará pareja con Santiago Royo. El primer escollo, mañana a las 12.00 en el frontón Labrit, será la dupla integrada por Carlos Baeza e Inmanol Ibáñez, quienes representan al club vallisoletano Puertas Bamar. En caso de victoria, El Olivar accedería a la final del domingo y se aseguraría un puesto en el Campeonato de Europa del presente año.

Daniel Pérez, Félix Centro, Santi Royo y Daniel Velilla, pelotaris de Miralbueno El Olivar. El Olivar

"Será complicado, pero confiamos en nuestras opciones. Hemos ido de menos a más y Santi -en referencia a Royo- no deja de crecer y mejorar. Él tiene 24 años y yo ya soy todo un veterano. Nos compenetramos bien y a un partido puede pasar cualquier cosa", explica Velilla, y destaca la "competitividad y garra" de los pelotaris de El Olivar. "Llevo 25 años dando guerra y con Santi me siento muy cómodo porque está en un estado de forma que yo ya no puedo alcanzar. Lo tendremos difícil porque en Pamplona se van a dar cita las mejores 10 palas del país, pero estoy convencido de que vamos a hacer buen papel", finaliza Velilla.