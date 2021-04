Tres aragoneses, nominados a mejor entrenador del año en el atletismo

El atletismo aragonés atraviesa un presente notable y vislumbra un futuro sobresaliente. A los ya consolidados en la primera línea (Carlos Mayo, Toni Abadía…), se unirán en los próximos años una camada de atletas que tienen ante sí un porvenir extraordinario. Sus resultados en las categorías inferiores, en las que Aragón se está convirtiendo por derecho propio en una referencia, invitan a soñar con una década cargada de éxitos de los representantes de la Comunidad.

Y parte de este éxito presente y futuro, más allá del indiscutible talento de los atletas, es responsabilidad de los formadores de la Comunidad. De los entrenadores. Por eso, por su distinguida labor, tres técnicos aragoneses han sido nominados al premio de mejor entrenador del año. Un premio que reparte anualmente la Federación Española de Atletismo y que reconoce a los mejores en diferentes campos del atletismo. En este sentido, también está nominado como mejor atleta de 2020 el zaragozano Carlos Mayo, doble campeón de España de cross.

Los entrenadores nominados al galardón son José Luis Mareca, precisamente el técnico de Carlos Mayo; Félix Laguna, formador de Salma Paralluelo; y José Fernando García ‘Phondy’, técnico entre otros de Pol Oriach. El primero opta a la categoría de mejor entrenador y los dos últimos a la de mejor entrenador de jóvenes promesas.

Los tres son referentes históricos del atletismo aragonés, técnicos veteranos conocedores del terreno que pisan y apasionados de la formación. José Luis Mareca, por ejemplo, acumula más de tres décadas entrenando y maneja uno de los mejores grupos de fondo del país. Además de a Carlos Mayo tutoriza, entre otros, al olímpico Toni Abadía, una de las grandes referencias del atletismo aragonés en los últimos tiempos. También ha entrenado a Camilo Santiago, Chiqui Pérez, Jesús Olmos, David Palacio o Alicia Pérez.

Camino de los 63 años, es una referencia indiscutible. Querido y respetado en el mundillo, incluso el propio Carlos Mayo ha solicitado en los últimos días un voto para su preparador. "Yo no me lo merezco (en referencia al premio) porque hay atletas nominados de mucho más nivel y más méritos que yo (aunque agradeceré su voto), pero mi entrenador, nuestro entrenador José Luis Mareca, merece el voto más que nadie por su trabajo y su humildad", asegura Mayo.

El segundo aragonés nominado es Félix Laguna, uno de los grandes responsables de la explosión mundial de Salma Paralluelo, el gran fenómeno de las categorías inferiores del atletismo en los últimos tiempos. Con casi 40 años como formador, Laguna, del Alcampo Scorpio71, acumula más de 120 medallas nacionales, más de 70 campeones de España y una treintena de internacionalidades. Sin embargo, pocos fenómenos como el de Salma, la joven que está deslumbrando al mundo con su doble talento para el fútbol y el atletismo. Ella, además, reconoce la labor de su formador. "En el tiempo que llevo con él me he dado cuenta de que es una persona muy especial, que me ha apoyado en todo momento y tengo clarísimo que sin él no hubiera conseguido lo que estoy logrando. Me ha inculcado todo lo que sabe de atletismo, que creo que es mucho, y espero seguir mucho tiempo con él", explica Paralluelo sobre el formador con el que ha explotado.

Comparte categoría de mejor entrenador de jóvenes junto a Laguna el montisonense José Fernando García, conocido en el mundillo del atletismo como ‘Phondy’. El preparador ya ganó hace 18 años el premio a mejor técnico revelación gracias al bronce de París 2003 de Eliseo Martín, que en aquella ocasión además ganó el título también de mejor atleta español del año. Formador desde hace más de dos décadas en el Centro Atlético Monzón- Hinaco, su gran mirlo blanco es ahora Pol Oriach, un talento descomunal que acumula éxitos en pista y en carreras de campo a través. A él y a sus atletas otorga precisamente ‘Phondy’ el mérito de la nominación.

"Estoy orgullosísimo de mis chicos a nivel deportivo y, sobre todo, humano. Su mayor virtud y logro es lo maravillosas personas que son. Cada día se dejan todo en cada entrenamiento y en cada competición y por eso cobran sentido estas nominaciones", subraya el de Monzón. Las votaciones son abiertas para el público a través del portal web de la propia Federación Española y se cerrarán el próximo miércoles 14 de abril.