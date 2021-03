Carlos Iglesias no seguirá como técnico del Casademont Zaragoza Femenino

El Casademont Zaragoza ha anunciado este lunes que el técnico Carlos Iglesias, que ha dirigido al equipo en su primera temporada en la máxima categoría del baloncesto femenino español, no seguirá en el club aragonés.

"Carlos Iglesias cierra su etapa al frente de Casademont Zaragoza, lo que ya comunicó al club hace unas semanas, por circunstancias profesionales de carácter personal", explicó el club Basket Zaragoza.

En declaraciones a los medios oficiales del club, Iglesias ha señalado: "Esto que parece una frase hecha, en este caso no lo es. Me siento muy afortunado de pertenecer a Basket Zaragoza, sé que es excepcional (casi un caso único) la confianza que han mostrado en mí a lo largo de una temporada tan compleja y difícil como ésta".

De igual forma, el director deportivo de Casademont Zaragoza, Pep Cargol, ha querido transmitir su agradecimiento al entrenador aragonés: "No podemos hacer otra cosa ante el compromiso, el trabajo y la entrega de Carlos Iglesias y de todo su staff técnico durante esta temporada tan difícil y complicada".

Recién acabado el curso, Iglesias valoraba en una entrevista publicada en la web de la entidad zaragozana su estreno en la elite femenina y realizaba un balance de la campaña. El técnico reconocía "que ha sido una temporada muy difícil y complicada. Un primer año de aprendizaje para todos, con condicionantes de todo tipo y en medio de una situación de pandemia", explicaba el preparador quien asumía que "incluso con todas las dificultades, la temporada debería de haber sido mejor".

El entrenador también contaba que lo mejor de la temporada había sido "el viaje, la experiencia, el aprendizaje y el contacto con las personas. Además de las jugadoras, me llevo una experiencia fantástica con el cuerpo técnico. Son gente extraordinaria, muy competentes y comprometidos, son una joya y son de lo mejor que me he encontrado".

Mientras que lo peor "ha sido no encontrar la tecla que llevara al equipo a tener esa regularidad de la que hablábamos antes. Cuando estas comprometido con un proyecto estas cosas nos hacen sufrir a todos".