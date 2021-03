Un árbitro, agredido en Zaragoza tras pitar un penalti: "Un jugador me arañó y otro me agarró y zarandeó"

“Un jugador me arañó y otro me agarró y me zarandeó mientras decía que me iba a pegar”, se lamentó el joven arbitro de Javier Zarzuela Sánchez, de 23 años de edad, nada más denunciar en el mediodía de este lunes los hechos acaecidos en un encuentro de Primera Regional disputado este fin de semana en Zaragoza.

Se trataba del partido de La Cartuja-Monzalbarba, disputado el domingo a las 18.00 en el campo Mariano Estrada Fortún del zaragozano barrio de La Cartuja.

El propio colegiado narra en primera persona los incidentes. “Suspendí el partido en el minuto 82 con 2-2 como resultado. Lo suspendí porque pité un penalti en contra del Monzalbarba y se me echaron unos jugadores encima. Uno de los jugadores me amenazó y decidí expulsarlo. Acto seguido, este mismo jugador hizo hiperventilaciones como que se estaba poniendo muy nervioso y me soltó un manotazo en el que me arañó casi el ojo y me arrancó el pinganillo de cuajo. Luego hubo varias grescas en las que otro jugador del Monzalbarba me agarró y me zarandeó mientras repetía que me iba a pegar”, explicó el colegiado Zarzuela Sánchez.

Nada más suspender el encuentro, el árbitro acudió de inmediato al servicio de Urgencias del Hospital Miguel Servet, donde consta su ingreso a las 19.44. En el centro médico fue explorado por una facultativa a las 19.49. El informe de Urgencias señala: “No hematomas. No lesiones a nivel ocular. Arañazo superficial en párpado inferior izquierdo, en tercio distal de aproximadamente un centímetro, sin signos de sobreinfección local ni cuerpo extraño en su interior”. En el apartado de impresión diagnóstica subraya: “Agresión”.

A mediodía de este lunes, el colegiado Zarzuela Sánchez acudió a la Comisaría de Delicias, donde denunció la agresión sufrida. En el parte consta: “En un momento del partido pitó penalti al equipo Atlético Monzalbarba. Uno de los jugadores, concretamente D. G. S. se dirigió al denunciante propinándole un empujón y acto seguido, mientras hacía un ruido como de hiperventilar, le propinó un golpe y un agarrón en la cara, concretamente le arañó el ojo izquierdo, y, al arrastrar, le arrancó hasta el pinganillo que llevaba”.

El texto de la denuncia prosigue: “Enseguida se juntó el equipo a su alrededor, criticando la actuación arbitral, mientras que un segundo jugador del mismo equipo comenzó a agarrarle por los brazos y a zarandearle mientras decía ‘si pudiera, te pegaba. Te voy a pegar’. Este segundo individuo se llama J. P. R. El denunciante se apartó avisando a los delegados del equipo, aunque siguió el equipo alterado. Al lugar de los hechos acudió una patrulla de la Guardia Civil, al parecer avisada por los espectadores, aunque no pudieron identificar a los autores del hecho porque se habían marchado del lugar, informando al denunciante de los trámites a seguir”.

El árbitro también acudió este lunes al Comité Técnico Aragonés de Árbitros para redactar el acta federativa del partido. Pese al golpe físico y emocional sufrido, Zarzuela Sánchez no se rinde. “Voy a seguir arbitrando. El arbitraje es algo que me apasiona y esto no me va a hacer que lo deje. Una mala experiencia no va a hacer que yo deje de hacer lo que me gusta”, concluyó.