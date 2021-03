Luisja Lamuela: "El deporte es salud y la salud es vida"

Hace un año, el coronavirus trastocó el día a día de sus dos pasiones: el balonmano y la medicina.

Ha sido un año complejo. Desde el punto de vista profesional, la aparición fue un cambio en todo lo que habíamos vivido anteriormente. Un patógeno que no sabíamos cómo se comportaba. Gran parte dejó de atender su trabajo habitual, en mi caso yo soy médico digestivo en el Servet, para centrarnos y volcarnos casi exclusivamente al coronavirus. Y esto repercute en todos los ámbitos de la vida, incluido el deporte. Para los que somos unos locos de esto, yo era entrenador y jugador de balonmano hace un año, que el deporte se parara fue duro.

Hablemos primero de su disciplina favorita. ¿Por qué eligió el balonmano?

Comencé jugando al fútbol sala en el colegio, en Dominicos, porque era lo que más me gustaba. Pero como parte de mis amigos cambiaron al fútbol 11, agarré la pelota de balonmano con diez años y así hasta el año pasado, que dejé de las canchas -jugaba de extremo izquierdo- para centrarme en enseñar mi pasión como técnico.

Ha pasado por todos los roles en Dominicos: jugador del equipo de Primera División y también entrenador y ahora al dirige al conjunto juvenil femenino.

Como jugador he pasado por todas las categorías y, como entrenador, he dirigido a equipos desde alevín hasta, ahora hace un año, la escuadra juvenil femenina. El balonmano es mi principal hobby, mi vía de escape al día a día, que me ha permitido socializar, competir y conocer todos los valores que van asociados al deporte -compañerismo, trabajo, esfuerzo…-. Y ahora, trato de transmitirlo a los jóvenes. Nunca me planteé el balonmano a un nivel de élite; siempre lo he visto como una afición a la que le he dedicado todo el tiempo que he podido. A nivel profesional busqué otras vías…

"Nunca me planteé el balonmano a un nivel de élite; siempre lo he visto como una afición a la que le he dedicado todo el tiempo que he podido"

... la Medicina. ¿Por qué eligió esta ciencia?

Después de segundo de bachiller empecé a ver qué opciones se me presentaban y la más atractiva era la profesión médica: por todo el interés científico que conlleva, el poder ayudar a la gente… No me he arrepentido nunca.

¿Volveremos a vivir el deporte como antaño?

El coronavirus marcará un antes y un después en el deporte, en la medicina y en muchos ámbitos de la sociedad. En el deporte profesional se están dado pasos para volver a esa antigua rutina porque hay muchos intereses económicos detrás. Y en el aficionado, el riesgo que ha habido por el tema del contagio le ha hecho ir por detrás. Conforme se ha ido conociendo más al virus, se ha ido abriendo la mano a las restricciones y es muy positivo.

El estado de alarma paralizó la competición y ha pasado un año para su recuperación, marcada por las medidas sanitarias. ¿Volveremos a vivir el deporte como antaño?

El coronavirus marcará un antes y un después en el deporte, en la medicina y en muchos ámbitos de la sociedad y de la vida. No sabemos cómo va a ser la competición de masas, la música con grandes aglomeraciones…, cosas que antes se hacían con normalidad. En el deporte profesional se están dado pasos para volver a esa antigua rutina porque hay muchos intereses económicos detrás. Y en el aficionado, el riesgo que ha habido por el tema del contagio le ha hecho ir por detrás. Conforme se ha ido conociendo más al virus, se ha ido abriendo la mano a las restricciones y esto es muy positivo. A la vista está, con los datos, que en los deportes la tasa de contagio es muy baja. Y por mi experiencia particular, en Dominicos, se tienen en cuenta las medidas y los protocolos sanitarios impuestos para hacer las cosas con responsabilidad. Así, la vuelta de los Juegos Escolares me parece un gran acierto.

"El coronavirus marcará un antes y un después en el deporte, en la medicina y en muchos ámbitos de la sociedad"

Trabaja en el hospital Miguel Servet de Zaragoza en la especialidad de Digestivo, pero la pandemia le llevó a la planta de los afectados por la covid. ¿Qué imágenes le han quedado grabadas pasado un año de la declaración de estado de alarma?

Durante los primeros meses, la sensación era desoladora: llegabas al hospital con muchísimas medidas de seguridad, el tema de los equipos de protección individual..., todo era una incertidumbre a la hora del abordaje del paciente. No había experiencia ni conocimiento sobre cómo tratar al enfermo. Imágenes de miedo, estrés, soledad, pero también imágenes de solidaridad y apoyo entre los compañeros. Ha habido muchas situaciones desagradables que hemos tratado de que sean lo más humanas posibles.

¿Nos tendremos que acostumbrar a convivir con el virus?

Es difícil de contestar. Lo que nos ha dicho la historia es que estas pandemias por virus ha ido a menos con el paso del tiempo. Que el virus se convierta en un virus estacionario, como es la gripe; que sea menos virulento, que haya una inmunidad de rebaño en la gentes y que la tasa de contagio baje. Durante un buen tiempo tendremos que acostumbrarnos a convivir con la covid y con las medidas necesarias que se están tomando: llevar una mascarilla y tener cuidado en espacios cerrados son medidas asumibles y que la gente está interiorizando. En el deporte es una dimensión más de la vida en la que habrá que acostumbrarse a convivir con ella. Además, hay que tener fe en la vacuna.

"Tendremos que acostumbrarnos a convivir con la covid: llevar una mascarilla y tener cuidado en espacios cerrados son medidas asumibles y que la gente está interiorizando"

¿Qué pide para la Sanidad y el Deporte?

Inversión. Vemos que se avecina una crisis económica que va a afectar a todos los niveles Desde el mundo de la Sanidad y de la Ciencia, ha quedado claro que hay que hacer una inversión. Se ha avanzando con recursos limitados, sobre todo en la investigación básica; y ahora se ha visto que cuando se ha tenido que recurrir a ella, ha respondido. Y en le deporte, sobre todo en el aficionado por falta de patrocinios. Pero se avecinan tiempos complicados por al crisis económica para todos los ámbitos de la vida.

¿Valoramos ahora más la salud?

Quiero pensar que sí. Todo el mundo conoce a alguien que ha resultado infectado o, en el peor de los casos, ha fallecido. Hay que apostar por hacer deporte, que es salud, además de los beneficios emocionales que conlleva. La salud es la dimensión más importante de la vida.