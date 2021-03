El Intec Zoiti ya tiene a su fichaje estrella para el debut en la División de Honor de atletismo

Se llama Harlyn Ángel Pérez, tiene 25 años y llega desde Cuba dispuesto a “revolucionar el atletismo a nivel de clubes”. El Intec Zoiti de Huesca ya cuenta con el que es su fichaje estrella de cara al debut en la División de Honor de atletismo tras su ascenso en 2019 y la suspensión de la competición el año pasado por la covid-19. “Acredita una marca superior a la de los que van a ser aquí sus rivales y esperamos que se pueda imponer en las pruebas de velocidad”, afirmó este lunes Roberto Dieste, el presidente del Club Atletismo Zoiti, durante su presentación. No en vano, su mejor tiempo en los 100 metros es de 10.16, registro que aspira a rebajar por debajo de los diez segundos.

El proceso de su desembarco en España ha sido largo. “Se inició hace año y medio y hasta el pasado día 16 no pude venir después de solventar todos los trámites”, narró el atleta que se ha afincado en Calatayud donde ha encontrado “gente muy acogedora, humilde y bondadosa, como en mi casa”.

Hasta el momento se ha especializado principalmente en las pruebas de relevos siendo especialmente empleado tanto en las salidas como en las llegadas. Su curriculum incluye la participación en el Mundial de Londres y el de Relevos de Bahamas de 2017. También ha competido en el Centroamericano y en el Panamericano.

“Comencé a practicar el atletismo a los once años gracias a una entrenadora que organizó unas pruebas en la escuela junto a los profesores de educación física en las que me impuse”, rememoró. “Era un niño con mucha energía y me vino muy bien, fui mejorando poco a poco y madurando, el deporte forma parte de mí y cuando me retire se lo transmitiré a los muchachos”, comentó.

La primera cita para Harlyn y el Intec Zoiti dentro de la División de Honor, en la que el otro representante aragonés es el Alcampo Scorpio-71, será el 24 de abril en Pamplona dentro de la primera de las dos jornadas previas a la final. En ella los oscenses competirán, además de con el club local, con la Real Sociedad y el Pontevedra. La siguiente está prevista para el 9 de mayo y la última, en la que los ocho primeros de la clasificación general se disputarán el título en una sede y los ocho últimos, en otra, tratarán de evitar el descenso, destino que les espera a los dos que cierren la tabla. “El ranking inicial nos sitúa penúltimos, pero eso no quiere decir nada, confiamos en que pelearemos por seguir en la élite”, afirmó Dieste.

Los oscenses mantienen el bloque que tenían preparado para la temporada pasada y, al margen de a Harlyn, también han incorporado al fondista Antonio López Segura, que se encuentra compitiendo a nivel universitario en Estados Unidos y que se confía que pueda llegar para la final.

En el caso de Harly, además de en la División de Honor, en el próximo mes también lucirá los colores del Intec Zoiti en un encuentro en Italia. Entre sus objetivos, figura tomar parte en la prestigiosa Diamond League.