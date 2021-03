Un dron cae en San Mamés con un mensaje contra la Eurocopa

Un dron cayó sobre el césped de San Mamés en el transcurso del partido entre el Athletic Club y el Eibar. El aparato llevaba una pancarta con un mensaje en contra de la celebración de la próxima Eurocopa en Bilbao.

'Bilbao 2020 Eurocopa honi ez' (No a esta Eurocopa)', era el lema que portaba la bandera de color naranja que junto al aparato fue retirada del terreno de juego por el colegiado, Pizarro Gómez, en el minuto 68 del partido, y se la dio al delegado de campo. Los Jugadores y los entrenadores de ambos equipos no se explicaban qué ocurría. Afortunadamente, la caída del aparato no causó ningún daño, no impactó en ningún jugador ni en el árbitro.

El encuentro finalizó con empate 1-1. Un duelo en el que tuvo más ocasiones el Athletic, sobre todo el la segunda mitad, y dejó más contento al Eibar, visiblemente satisfecho en el segundo tiempo con la igualada que certificaron antes del descanso Yuri Berchiche y Kike García.

El del lateral rojiblanco fue un tremendo golazo de volea, a un buen centro de Oscar de Marcos, y el del ariete armero aprovechando un tremendo error de Unai López, al que le robó el balón para luego batir con calidad a Unai Simón.

Aún sin acercarle demasiado a la zona europea de la tabla, este resultado de 1-1 que tanto disgusta por lo repetido a su técnico Marcelino García Toral al menos le sirve al Athletic para ganar un par de posiciones en la tabla, en la que provisionalmente noveno. El Eibar no sale del descenso con el empate, pero sí se acerca a un punto al equipo que marca la salvación, el Elche, que visita el domingo al Getafe.

Ficha técnica:

1 - Athletic: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Berenguer (Ibai, m.74), Unai López (Vencedor, m.46), Vesga (Dani García, m.46), Muniain (Morcillo, m.74); Raúl García (Villalibre, m.69) y Williams.

1 - Eibar: Dmitrovic; Pozo, Paulo Oliveira, Arbilla, Soares; Sergio Álvarez, Diop; Bryan Gil, Aleix García (Pedro León, Kevin Rodrígues (Inui, m.70); y Kike García (Quique González, m.91).

Goles: 1-0, m.9: Yuri. 1-1, m.17: Kike García.

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez (Comité Madrileño). Mostró tarjeta amarilla al local Íñigo Martínez (m.56) y al visitante Pozo (m.73).

Árbitro VAR: Antonio Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Incidencias: partido de la jornada 28 de LaLiga Santander disputado en San Mamés a puerta cerrada. En la segunda mitad, cayó un dron al terreno de juego y tuvo que ser retirado