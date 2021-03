El Casademont, a por la undécima

El Barça fue indicador para el Casademont (107-88). Muchos puntos, mucho rival. Sin duda, el mejor equipo FIBA de la actualidad, el único verdaderamente eficaz en las dos canastas. Porque al baloncesto se juega en las dos canastas: en una se intenta meter y en la otra se intenta que no te metan. Conviene reiterar la obviedad. El recuerdo procede, por ejemplo, para el Real Madrid, el otro grande español, que solo rinde de verdad en una, en ataque. También concierne la obviedad al Casademont, que, con una facturación propia de equipo ‘play off’ (87 puntos y más de 92 de valoración), tiene bastante complicado meterse en la criba liguera final, con sus 10 triunfos y 15 derrotas como balance actual. Aún se puede. Por cierto, el octavo en la tabla, el Manresa, la referencia válida de la clasificación para el ‘play off’, destila un balance 12/13. Con un poquito más que hubiéramos defendido... Tampoco mucho, solo un poquito... En este contexto, con un Casademont que mira la ACB pero escruta de verdad la BCL, llega a Zaragoza el Movistar Estudiantes. Anota 80 y valora 13 menos que el Casademont (79). En la ida venció el Casademont (73-79). Sin entrar en análisis profundos sobre el concepto de juego colectivo de ambos equipos, solo con los datos antes enumerados, partido para abrazar la undécima victoria. La undécima... Si tuviéramos 13, como Copas de Europa tiene el Real Madrid de fútbol, estaríamos en el ‘play off’. Poco a poco. Vamos hoy a por la undécima.

No está sencillo el ‘play off’, pero al menos nos hemos alejado la tranquilizadora distancia de cuatro victorias del descenso, una realidad alarmante a la llegada de Sergio Hernández. Estructuralmente, el Casademont es más robusto con Harris y Waley. Además de intervenir nominalmente la plantilla, Hernández también ha intervenido en el juego. No aguarda al segundo 20 para mirar a canasta, tira mucho y mete bastante. Se busca y se está consiguiendo una mayor producción propia. En un día acertado, equipo temible el Casademont. Cuando, además de producir, sepa condicionar la producción del rival, aspirará a algo muy serio. Mientras tanto, no tendrá nada que hacer ni ante el Barça (bueno, ante el Barça tienen poco que hacer todos, hasta el Madrid...) ni ante todos los rivales de Euroliga. Eso sí, con su producción actual, solo siendo verdaderamente eficaz en un aro, en ataque, le puede competir al resto de la ACB y a toda la BCL. Por supuesto, hoy es favorito ante el Estudiantes.

La solidez de Harris y de Wiley debajo de la canasta debe ser diferencial ante un Estudiantes que hace mucho más que deshace. Porque al baloncesto no se juega solo con el balón. También se juega sin balón. Y ahí, a la hora de disuadir, aún le queda mucho por aprender a este Estudiantes. No se trata de jugar a más o menos puntos, sino de saber ofrecer una verdadera oposición cuando se ventilan las canastas decisivas. Y ahí, reitero, Estudiantes concede más de lo que se exige a un equipo de ‘play off’ en la ACB. Jota Cuspinera, exentrenador del Casademont, entrena ahora al Estudiantes. Siempre cayó bien el club colegial. Junto a la ‘pedrera’ de la Penya, la gran cantera del baloncesto español. Ahora hay pocos canteranos en su nómina. Y ninguno determinante. Brown y Delgado dicen poco por dentro. Por fuera, nombres más conocidos: Avramovic, Gentile... También Barea, ganador del anillo de la NBA con Dallas en 2011 junto a Dirk Nowitzki. Anillo de ley, tras tumbar en la final a los Miami Heat de los ‘Big Three’ (LeBron, Dwyane Wadr y Chris Bosh). Mucho mérito, José Juan Barea Mora, que llegó a la NBA desde Santurce. Ojo: al Santurce de Barea no se va por la orilla desde Bilbao... El Santurce de Barea es un barrio de San Juan, capital del estado libre asociado de Puerto Rico. Una estrella más en la bandera de las barras y las estrellas de los Estados Unidos. Una estrella de la NBA en 2011... Una década después, ya con 36 años, llega hoy a Zaragoza para medirse con un Casademont que necesita ganar para divisar un futuro con estrella.