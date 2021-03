El Mundial de triatlón de invierno que ilusiona a Aragón

El Principado de Andorra acoge a lo largo de este sábado, 20 de marzo, una nueva edición del Campeonato del Mundo de Triatlón de Invierno y hasta allí se desplazarán siete deportistas aragoneses dentro de la representación española. En categoría júnior participan Álvaro López, Andrés Raga, Santiago Tabuenca, Gala Ortega e Irene Moro; Marta Borbón, en Élite, y Rafael Solís, en paratriatlón. En total, están citados 500 clasificados que tendrán que enfrentarse, sobre el manto blanco de los Pirineos, a doce kilómetros de esquí de fondo, otros doce sobre bicicleta de montaña y siete a pie.

De todos ellos, la zaragozana Gala Ortega se ganó el billete al hacerse con el oro en el Campeonato de España de Triatlón de Invierno disputado en Ansó. "Acabé agotada y lloré en cuanto crucé la meta", confiesa la joven de 17 años que debutaba en esta modalidad. En este sentido, sostiene, al cursar segundo de Bachillerato, que "han sido meses muy duros de entrenamiento y, además, coincidió con la época de exámenes". En su caso, entrena todos los días con su club, el Stadium Casablanca, y lo hace aplicando en natación, ciclismo de montaña y carretera, carrera a pie y en el gimnasio. Empezó a los siete años en atletismo y desde los diez en triatlón.

"Pase lo que pase va a ser una experiencia única", dice Ortega, que asume cierto nerviosismo porque nunca ha participado en una competición como esta: "Jamás pensé que vestiría la camiseta de España en un Mundial", asegura. "Mi padre es mi mejor entrenador, el que me acompaña en todo y me anima", destaca Gala.

En el caso del bilbilitano Álvaro López, su participación en la cita internacional la certificó al proclamarse también como campeón de España de su categoría, a lo que suma un año excelso, anotándose también su granito de arena en el campeonato de Cross de España por equipos sub-20. "He tenido que optimizar el tiempo y exprimirlo para poder estudiar y entrenar todas las horas que se necesitan", subraya el joven, que a sus 18 años también está en segundo de Bachillerato. "Depende de la sesión que me toque: llego del instituto, como y o me voy con la bici y luego estudio o primero estudio y luego hago carrera o natación", desgrana.

Forma parte del Club de Triatlón Diablillos de Rivas y también ha contado con dos apoyos extra como su padre, Tomás, y el deportista Daniel Vera. "El campeonato de España fue muy duro, me tuve que sobreponer a algún contratiempo, pero conseguí remontar. A Andorra voy con mucha ilusión, a vivir una buena experiencia y a aprender. En bici creo que puedo dar batalla, aunque los nórdicos tienen cierta ventaja", valora.

Gala Ortega, en el campeonato nacional de triatlón de invierno celebrado en Ansó. HA

Detrás de esta nutrida representación, principalmente en lo que se refiere a los más jóvenes, está el programa de tecnificación específico impulsado por la Federación Aragonesa de Triatlón apoyado por la Dirección General de Deporte del Gobierno de Aragón. "El objetivo es dar respaldo a las categorías de base para que Aragón no pierda pie en este deporte, que haya continuidad con vistas al futuro y nos posicionemos de cara a que pueda ser disciplina olímpica", explica Jesús García Colás, director técnico de esta actividad junto a Michel Galay. "Ha sido todo un éxito", lo define García Colás.

Así, han sido seis jornadas de esquí, carrera y bici con el objetivo de preparar a los participantes en un deporte "que es muy difícil entrenar y muy costoso", reconoce este responsable. "En muchos países europeos está muy asentado, pero en España, donde Aragón ha sido una de las potencias junto a Navarra, País Vasco y Cataluña, ha quedado un poco apartado", confiesa García Colás, que también es un habitual de estas citas internacionales.