Hazard, roto de nuevo

Eden Hazard sigue añadiendo episodios a la serie de terror en la que se ha convertido su estancia en el Real Madrid. El belga, que firmó ante el Elche su undécima reaparición desde que aterrizó en Chamartín en el verano de 2019, ha vuelto a romperse y no estará disponible este martes para el crucial partido de los blancos ante el Atalanta, en la vuelta de octavos de final la Liga de Campeones. Sufre una lesión muscular en el psoas derecho, según el parte médico difundido por el club.

El extremo regresó el sábado al césped, una vez superada la lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda que le mantenía de baja desde comienzos de febrero. Previamente había estado otros 30 días en la enfermería por otro percance muscular, entonces en el recto anterior de la pierna derecha. Zidane le dio 14 minutos frente al Elche para que fuese rodándose, siempre con el choque ante el Atalanta en mente. El '7', falto de ritmo, apenas pudo contribuir a la remontada de su equipo, que terminó imponiéndose por 2-1 gracias a un doblete de Karim Benzema en la recta final del encuentro.

Pero este lunes no saltó a los campos de entrenamiento de la Ciudad Deportiva de Valdebebas y encendió todas las alarmas. «No va a estar en condición de estar con nosotros. Vamos a sacar algo en breve. No te puedo decir más. Son cosas que no te puedo explicar», señaló Zidane minutos antes de que se emitiese el parte médico que confirma el enésimo revés sufrido por el ex del Chelsea.

Desde que firmó por el Real Madrid, Hazard se ha perdido ya medio centenar de partidos por problemas físicos. Suma 320 días de baja por un cúmulo de lesiones a las que no se ve fin. «Eden no ha tenido mucha suerte desde que llegó al Madrid. Me pone un poco triste por él. Todo el mundo sabe que es un jugador top, nos podemos ayudar mucho en el campo. Él está triste porque quiere demostrar que es una estrella de este mundo. Estamos aquí para ayudarle. Está lesionado. Ojalá que se vaya a recuperar pronto porque necesitamos a Eden también», indicó este lunes Benzema en la rueda de prensa previa al litigio con el Atalanta. Un partido que se perderá, una vez más, Hazard.

El belga estará alrededor de un mes de baja, lo que complica la labor de Zidane en un tramo decisivo de la temporada. Bien es cierto que el marsellés ya se ha acostumbrado a perfilar los onces sin el crack de La Louvière. Vinicius, Rodrygo o Asensio tendrán que seguir enarbolando el estandarte en el costado izquierdo del ataque, ese que estaba reservado para el '7' pero que nunca ha podido ocupar con continuidad desde que una entrada de su compatriota Thomas Meunier en un partido de Champions frente al PSG iniciase a finales de noviembre de 2019 la pesadilla de lesiones en la que sigue atrapado.