Carolina Marín, baja en el All England por lesión

La española Carolina Marín, oro olímpico y tres veces campeona del mundo (2014, 2015 y 2018), no podrá participar en el torneo All England de bádminton de la semana que viene debido a una lesión en una pierna que sufrió durante el Abierto de Suiza, torneo en el que el que a pesar de esto logró hacerse con la victoria.

“Por desgracia no podré jugar la semana que viene en el All England debido a la lesión durante el Swiss Open. Volveré pronto”, escribió la onubense en sus redes sociales.

Así, Carolina Marín no podrá optar a revalidar un título que ya ganó en 2015 tras vencer a la india Saina Nehwal (16-21, 21-14, 21-7) ni prorrogar su estado de gracia, ya que ha vencido en tres de los cuatro torneos que ha disputado en 2021.

El último, el Abierto de Suiza en el que, precisamente, se produjo la lesión que le impide estar en el All England que se disputará del 17 al 21 de marzo en Birmingham (Reino Unido).

"Hace dos días me hice una ecografía y tengo una rotura. No sé cómo he podido jugar en Suiza. La lesión está en proceso de cicatrización y vamos a ir viendo la evolución durante estos días. A finales de semana decidiremos sobre la participación en el All England", desveló el pasado miércoles en un acto del Santander en Madrid.

La cita británica se ha caído del calendario de la española porque, aunque reconoció que desearía competir en Birmingham como primera cabeza de serie, al mismo tiempo no quiere "poner en peligro el objetivo principal, que son los Juegos Olímpicos", insistió.

La embajadora de Banco Santander desveló que la lesión se la produjo el martes, en su primer entrenamiento en Basilea.

"Tuve que parar a los cinco minutos. Noté un pinchazo y no podía apoyar el pie. Salí del pabellón coja, disimulando el dolor para que no me vieran las demás jugadoras. El fisioterapeuta echó mucho tiempo para intentar recuperar el sóleo para el primer partido del miércoles. Calentando notaba tensión en el sóleo, pero tuve confianza en mi cuerpo porque no estaba como el día anterior. En muchos momentos en la pista he disimulado y he intentado caminar de la mejor forma posible. El dolor una lo lleva dentro", agregó.

Así, Carolina Marín se centrará su recuperación con el objetivo de ser cabeza de serie en los Juegos Olímpicos de Tokio, para lo que tiene que estar entre las cuatro mejores del ránking, de las que se encuentra a 160 puntos. Por delante tiene el Campeonato de Europa, el Master 500 de India, el Master 750 de Malasia y el Master 500 en Singapur.