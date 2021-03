Laporta ya ejerce de presidente y fija a Messi y la economía como sus prioridades

Sin apenas tiempo de saborear las botellas de champán que descorchó su equipo de campaña para celebrar el triunfo, entre otras razones porque la discoteca Luz de Gas está cerrada por la pandemia, Joan Laporta se puso este lunes manos a la obra. Y empezó a ejercer de presidente del Barça, cuando aún no ha sido ni siquiera investido.

De buena mañana fijó las bases de su próximo mandato, anunció el organigrama ejecutivo y se fue a la ciudad deportiva del club, donde se reunió con Ronald Koeman, con los jugadores del equipo masculino y femenino y con Pau Gasol y Juan Carlos Navarro. Poco después pasó por la enfermería, no para pasar el reconocimiento médico, como si fuera un fichaje de relumbrón, sino para practicarse una PCR, ya que Laporta encabeza la expedición del club que este martes viaja a París, para la vuelta de octavos de la Champions, en la que los azulgranas llevan un casi imposible 1-4 de la ida en el Camp Nou.

Imposible para casi todo el mundo menos para el presidente electo del Barça, que este lunes se mostró confiado en la remontada. Funcionará o no como mandatario, pero Jan sí ha conseguido, de momento, insuflar moral de victoria en la alicaída parroquia culé. «Creo en la remontada», aseguró. «A París con la cabeza alta y a no descartar nada», dijo.

La crisis apremia y este lunes dio a conocer cuáles serán sus primeros pasos una vez sea investido presidente del Barça, por segunda vez. La primera carpeta será la deportiva. Y más en concreto intentar que Leo Messi se quede en el club. Laporta compareció en Rac-1 y en Catalunya Ràdio. En ambas emisoras, confirmó que tiene previsto hacerle una oferta al '10' argentino. Y se mostró convencido de que el jugador de Rosario se quedará en el Barça, a pesar del burofax que el astro azulgrana envió al club en el mes de agosto, verbalizando su intención de hacer las maletas, aunque el órdago no fructificó. «Leo me ha felicitado. Somos amigos. Es normal que los amigos se feliciten. Cuando conozca la situación del club le haré la propuesta económica y deportiva. Estoy convencido de que se quiere quedar», expresó. De momento, le ha lanzado varios guiños desde que el domingo ganó los comicios.

El entorno culé ha interpretado el gesto de Messi votando en las elecciones, junto a uno de sus hijos, en clave de que quiere seguir vestido de blaugrana. También le felicitaron otros capitanes, como Jordi Alba o Gerard Piqué. Sobre fichajes concretos, negó que se haya reunido con el representante de Alaba y no quiso hablar de jugadores. Sería imprudente sin haber confeccionado aún su área deportiva.

Laporta tiene que hacer frente a tres crisis: la económica, la deportiva y la social. Solo unas horas después de su victoria sobre Víctor Font y Toni Freixa, y tras obtener el 54% de los votos, con una participación que superó el 50%, el nuevo presidente azulgrana anunció quiénes serán los pesos pesados de su presidencia. El máximo ejecutivo y consejero delegado será Ferran Reverter, un directivo de una larga experiencia como CEO de MediaMarkt en Alemania. Reverter sustituirá a Óscar Grau, detenido la semana pasada en la operación de los Mossos contra el 'Barçagate', si bien fue puesto en libertad sin cargos. Reverter tiene el encargo urgente de cuadrar las cuentas, muy maltrechas como consecuencia de la pandemia. El club tiene 1.200 millones de deuda, buena parte de ella vence a corto plazo y la entidad tiene que renegociarla con las entidades financieras. Para este cometido, Laporta cuenta con Jaume Giró como vicepresidente del área económica. Giró estuvo años ligado a la fundación La Caixa y a Caixa Bank. La directiva tiene que renegociar además los sueldos con los jugadores, buscar un nuevo patrocinador para la camiseta a partir de 2022 y está por ver si sale adelante la propuesta lanzada en campaña de emitir bonos. Todo ello, con las obras del Camp Nou y la construcción del nuevo Palau blaugrana llamando a la puerta.

Xavi y Jordi Cruyff

Laporta anunció también como pieza clave de su organigrama a Mateu Alemany, expresidente del Mallorca y exdirector general del Valencia. No precisó cuál será su cargo, pero dijo que Alemany será el máximo responsable del área de fútbol. El secretario técnico, en cambio, aún no se sabe. «Mantengo la reserva», afirmó. Cuenta con Xavi Hernández y Jordi Cruyff, pero no dio a entender que sea a corto plazo. Confió asimismo en que haya público en el Camp Nou al final de año, reiteró su amistad con Carles Puigdemont, aunque expresó su voluntad de que en el Barça quepan todas las sensibilidades. Un Barça de todos, proclamó, siguiendo con el tono de perfil bajo que ha empleado durante toda la campaña, alejado del tono agresivo y poco conciliador de su etapa anterior.