Djokovic establece un nuevo récord con 311 semanas al frente del ranquin mundial

El tenista serbio Novak Djokovic ha establecido este lunes un nuevo récord de tiempo al frente del ranquin mundial ATP con un total de 311 semanas, una más de las que ha ocupado esa posición el suizo Roger Federer.

Djokovic, que el mes pasado levantó su noveno trofeo en el Abierto de Australia y elevó a 18 su cuenta de títulos de 'Grand Slam', dos menos que Federer y Nadal, se convirtió en número uno mundial por primera vez en julio de 2011 y desde entonces lo ha ocupado en cinco etapas diferentes.

Por detrás del balcánico, le siguen en la lista el mencionado Federer (310) y los ya retirados Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270) y Jimmy Connors (268), mientras que Nadal ocupa la sexta posición con 209 semanas.

"Realmente me emociona seguir la senda de las leyendas y gigantes de este deporte. Saber que me he ganado un lugar entre ellos siguiendo mi sueño de niño es una bonita confirmación de que cuando haces las cosas con amor y pasión, todo es posible", destacó Djokovic en la web de la ATP.

Por su parte, el presidente de la ATP. Andrea Gaudenzi, remarcó que "los muchos logros de Novak en el tenis son extraordinarios". "Entre ellos, este récord puede ser el más impresionante. Alcanzar el número uno es algo con lo que muchos jugadores sueñan y muy pocos pueden cumplir, y conservar la primera posición durante tanto tiempo da fe del nivel de excelencia con el que Novak ha redefinido nuestro deporte", alabó.