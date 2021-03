El CV Teruel recupera su mejor juego y derrota al Unicaja

El CV Teruel ha derrotado por un categórico 3-0 al Unicaja Costa de Almería en un partido disputado este domingo en Los Planos que ha dejado claro que el equipo ha recuperado su mejor juego tras una etapa difícil en la que las lesiones de hasta tres de sus jugadores le han pasado factura.

Los turolenses, en un encuentro de gran rivalidad al enfrentar a dos eternos adversarios, han desarrollado un buen ataque y una mejor defensa que les ha permitido llevarse los tres puntos en juego y rubricar que Los Planos es una cancha maldita para el Unicaja Costa de Almería, pues siempre se le resiste. El partido ha supuesto el regreso del opuesto eslovaco Filip Gavenda tras una lesión de espalda que lo ha tenido apartado de la pista varias semanas.

El choque, el último en casa de la Liga Regular al encontrarnos ya a las puertas de los play off de Superliga, ha puesto también de manifiesto el entusiasmo de la afición turolense por sus guerreros del voleibol. Las 300 localidades disponibles -un número muy limitado debido a la pandemia de covid- se han llenado prácticamente con seguidores que no han dejado ni un segundo de animar al equipo coreando canciones, tocando bombos, palmas y hasta castañuelas y devolviendo así la emoción a las gradas.

El primer set arrancó con los almerienses por delante en el marcador, con ventajas de hasta 4 puntos. Sin embargo, en el ecuador, los turolenses lograron empatar y obtener después una pequeña renta,14-12, que supieron mantener ampliándola en los últimos compases hasta el 25-21 final.

En la segunda manga, el CV Teruel continuó a un gran nivel, logrando un colchón con el que llegó hasta los momentos definitivos. Unicaja Costa de Almería no lograba acercarse en el electrónico ni mejorar su juego, por lo que el embate acabó con un 25-20.

En el tercer set la igualdad fue la nota predominante durante la mitad del mismo y ninguno de los dos equipos lograba despegarse del otro, sabedores ambos de que estaban en un momento decisivo del partido. Para los locales, suponía cerrar el choque a su favor mientras que para el equipo visitante era la última oportunidad de dar la vuelta al encuentro. No obstante, los turolenses pudieron distanciarse logrando que el resto del tiempo fuera más cómodo de lo que se preveía en el inicio. Al final, esta fue la manga con más diferencia en el marcador, 25-18.

El entrenador almeriense, Manuel Belenguer, ha admitido que lo suyos no han hecho su mejor partido y ha achacado el resultado a que el Unicaja Costa de Almería tiene asegurado el tercer puesto para los play off, que determinarán quién es el ganador de la Superliga. “No nos jugábamos nada -ha dicho Belenguer al término del encuentro- y para ganar en Teruel hay que estar al 100%”. Ha lamentado, no obstante, haber perdido en choque “de prestigio” como lo es cada vez que se enfrentan el CV Teruel y el Unicaja Costa de Almería.

El técnico turolense, Miguel Rivera, no ha ocultado su satisfacción por el triunfo, del que ha dicho que “era necesario” para pasar página tras el juego irregular que ha desarrollado la plantilla naranja en los últimos partidos. “Esta victoria nos reconforta y nos ayuda a sentirnos bien, no tanto por el 3-0 sino porque es la prueba de que por fin hemos encontrado otra vez nuestra fluidez y tranquilidad en el juego”.

Al inicio del partido fueron homenajeados el central Víctor Rodríguez y el capitán del CV Teruel, Thomas Ereu. El primero por cumplir 150 partidos en el equipo naranja y el segundo por convertirse en el máximo anotador de la escuadra en la Superliga, con 1.676 puntos.