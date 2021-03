La felicidad de Yaiza Lázaro y Jacob Wiley, los nuevos rostros del Casademont Zaragoza

Ya los habíamos visto jugar, pero todavía no se había producido su puesta de largo oficial. Jacob Wiley y Yaiza Lázaro fueron presentados este jueves con la camiseta del Casademont Zaragoza. Ambos firmaron la pasada semana como nuevos refuerzos del equipo masculino y femenino respectivamente y, sin margen de tiempo para actos protocolarios, debutaron en sus respectivas ligas antes del clásico posado ante los medios que se retrasó hasta el mediodía de ayer.

Wiley, ala-pívot que llega procedente del Gran Canaria para reforzar el juego interior del equipo masculino, jugó su primer partido el domingo, ante el Real Betis, cuando fue titular a pesar de haber completado solo una sesión de entrenamiento con sus compañeros y acabó siendo clave en la victoria del Casademont en Sevilla al facturar 13 puntos.

El pasado martes, Jacob Wiley volvió a exhibir su dinamismo y potencial físico en la destacada victoria que el conjunto aragonés obtuvo en Champions frente al Dinamo Sassari. El sustituto de Jason Thompson convirtió otros 13 puntos y ofreció un trabajo impagable en la pintura.

"Lo principal es que me he podido incorporar a la dinámica del equipo tras no jugar y volver a sentirme feliz. No me marco objetivos individuales sino que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible dentro de la cancha en cada partido", señaló ayer Jacob Wiley en el acto de presentación con un equipo que ya había pretendido hacerse con sus servicios anteriormente.

El jugador de origen californiano sabe que el equipo buscaba con su fichaje "energía e intensidad para el equipo", así como "complementar el juego por dentro" tras la marcha de Jason Thompson. Sobre su nuevo equipo, comentó que los jugadores no miran por su bien particular sino por el del "grupo", y se mostró satisfecho por haber ganado los dos primeros partidos que ha disputado.

Vieja pretensión

El Casademont Zaragoza intentó su contratación en verano y también el pasado mes de noviembre, sin que en ambas ocasiones la operación llegara a consumarse debido a su condición de extracomunitario. Ahora, después de que debutase con Macedonia, esa situación ha quedado solventada y su fichaje por el club zaragozano ha sido posible.

Aunque el ala-pívot contaba con diferentes propuestas -incluso de equipo de Euroliga-, finalmente ha optado por jugar en el Casademont Zaragoza, pese a ser la oferta menos cuantiosa en el aspecto económico.

La operación responde a una oportunidad muy seductora que el cuadro aragonés, siempre atento al mercado, ha sabido gestionar con un impacto mínimo en sus cuentas: el jugador se incorpora al club aragonés sin coste alguno, al llegar en calidad de cedido por el Herbalife Gran Canaria; y sus emolumentos son muy reducidos, con cantidades muy por debajo de su sueldo habitual.

Yaiza Lázaro: "No sustituyo a nadie"

La jugadora Yaiza Lázaro, por su parte, quiso evitar comparaciones este jueves, asegurando que no llega para sustituir a Laura Nicholls, sino para dar lo mejor de sí misma y convencer cuanto antes a su entrenador, el aragonés Carlos Iglesias.

Lázaro ya debutó el pasado fin de semana contra el Estudiantes y sus dos primeros puntos con la elástica rojilla no sirvieron para evitar la derrota del Casademont Zaragoza en tierras madrileñas.

Hasta su fichaje por el Casademont Zaragoza, la interior vasca venía compitiendo en el Ingenia Solar Energy CB de Almería, donde, en los diecinueve encuentros disputados, atesoraba unos promedios de 8.6 puntos, 5.5 rebotes y 1 asistencia en los 24.16 minutos de juego con los que contaba.

Para la jugadora, la clave para acoplarse al equipo está en seguir entrenando y entrar en la dinámica de equipo. "El Casademont es un gran equipo. La posición con Gatling está complicada pero está bien darle minutos de rotación y hacerlo con la mayor calidad posible", aseguró. "Tenemos que seguir luchando al máximo hasta final de temporada y acabar con buenas sensaciones", añadió Yaiza Lázaro en el acto de presentación.

A pesar de su derrota contra el Movistar Estudiantes el pasado fin de semana, el Casademont Zaragoza femenino ha conseguido mejorar sus registros en las últimas semanas, hasta salir de abajo.