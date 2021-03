Sergio Hernández: "Es difícil sacar al Joventut de su juego"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Sergio Hernández, ha señalado que su rival del próximo sábado día 6, el Joventut de Badalona, que vista el pabellón Príncipe Felipe, es un equipo "sólido" al que es "difícil sacar de su juego".

"Lo tengo como un buen equipo con una gran plantilla que hace poco y bien y al que nuestro ritmo de juego les puede afectar un poco. Necesitan un juego estacionado para poder jugar con Tomic y no se van a sentir cómodos si el partido es de ida y vuelta. Tiene una plantilla con calidad, un buen entrenador, una buena idea y aprovecha bien sus tiradores sin abusar de ellos, algo que sufrimos en el partido de Badalona", ha analizado en rueda de prensa.

Igualmente ha añadido que es un equipo "inteligente para jugar ordenado" y con calidad "en todas sus líneas" por lo que aventura un encuentro difícil, tanto para el Casademont Zaragoza como para el Joventut. "Me imagino un partido de clase, de alto nivel, parejo, con pronóstico incierto y de buen juego. Los dos equipos apostamos por jugar bien, cada uno en su estilo, y eso da para un buen juego", ha comentado.

El extécnico de la selección argentina considera el enfrentamiento "muy importante". "Es bueno decirlo porque eso significará, si ganamos, escalar hacia los 'play offs' en lugar de decir que salimos de la zona de abajo. Ganar seis de los últimos siete partidos nos ha puesto con otras expectativas. De todas formas no miro ni para arriba ni para abajo. Soy de mirada corta, hacia el siguiente partido, pero sabemos la importancia que tiene", ha resaltado.

A este respecto ha añadido que el enfrentamiento con los verdinegros puede tener un efecto de decir que el equipo "está ahí" y que "es capaz" en caso de victoria. "Si ganamos sí va a tener un efecto anímico y numérico pero hay que esperar", ha apostillado.

'El Oveja' espera que los buenos partidos que está realizando el equipo no supongan haber alcanzado su mejor forma porque eso significaría que el equipo no puede crecer más. "Contra el Dinamo Sassari jugamos uno de nuestros mejores encuentros pero no tan bien como quisiéramos. Estamos en deuda con nosotros mismos porque todavía cometemos errores. Tenemos un margen crecimiento importante y espero que el último enfrentamiento de la temporada podamos decir que fue nuestro mejor partido", ha deseado.

Sobre la reciente llegada del interior Jacob Wiley ha explicado que es un jugador que tiene que ver con el estilo de juego del equipo y con una adaptación inmediata ya que "tiene una gran personalidad y es un jugón"