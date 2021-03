Técnica, temple y mucha puntería, claves para estar en el podio del tiro con arco

Hace una década que Diego Guillén compró un arco de lo más barato en Teruel y empezó a tirar flechas con dos amigos en las afueras de su pueblo. Entonces no sabía ni cómo lo hacía pero sí que le gustaba y que no se le daba mal del todo.

Al tiempo se enteró de que en Teruel, donde reside, había un club dedicado al tiro con arco olímpico y se apuntó. En 2011 participó en su primera competición profesional y a día de hoy es el tercero en el ranquin nacional de tiro en sala, por detrás de dos arqueros de un club balear.

Su trayectoria ha sido puramente autodidacta ya que en Teruel no hay personas dedicadas exclusiva y profesionalmente al tiro con arco, por lo que la disciplina no se enseña como tal. Las nociones básicas las aprendió en sus inicios, acudiendo a varios cursos de tecnificación pero el resto de su formación la completa a través de tutoriales, vídeos en internet y lectura.

Pero este reciclaje continuo no serviría de nada sin un entrenamiento constante. Diego entrena unos seis días a la semana, tanto en sala como en al aire libre. Además de las sesiones de tiro para practicar la puntería, también realiza ejercicios de fuerza, con mancuernas, y otros sin diana que sirven para perfeccionar la técnica y la posición de tiro.

“Los títulos me animan a seguir practicando, te llevas el reconocimiento y es una recompensa para mí”

En este tiempo, ha ganado tres campeonatos de Aragón de tiro en sala y cuatro al aire libre, las dos disciplinas en las que se compite actualmente en España. A nivel nacional, en el último campeonato se llevó la medalla de plata con sus compañeros de la selección aragonesa en la prueba por equipos y fue séptimo en la individual.

“Los títulos me animan a seguir practicando, te llevas el reconocimiento y es una recompensa para mí”, reconoce Diego, que lejos de tener algún tipo de remuneración económica por sus logros, practicar su deporte favorito le supone un gasto anual nada desdeñable.

Siempre que puede participa en las cinco pruebas al aire libre que se celebran por toda España cada año. Aunque las inscripciones a estos torneos, que suelen rondar los 50 euros, las paga la federación, el resto corre a cargo del participante. Entre el desplazamiento, el alojamiento y las comidas y cenas del fin de semana completo, Diego calcula un gasto anual para dos personas (casi siempre le acompaña su pareja) de entre 1.000 y 1.500 euros.

“Nos lo tomamos como escapadas de fin de semana y aprovechamos, cuando se puede, para conocer otras ciudades”, explica. El año pasado, la pandemia retrasó todas estas competiciones al aire libre, que habitualmente se extienden de forma escalonada entre marzo y septiembre. “Como no quedaban fechas, se celebraron casi todas en agosto y como para acudir a muchos de los destinos tenía que pedir días libres en el trabajo solo pude ir a una”, lamenta.

Pero este año, si todo sigue según lo previsto, los cinco grandes premios nacionales volverán a celebrarse con normalidad en Madrid, Lérida, Cáceres, Toledo y Valladolid. En estos encuentros, se tira a dianas de 122 centímetros de diámetro colocadas a una distancia de 70 metros del arquero. Con un sol de justicia, con viento, con lluvia… Estas competiciones al aire libre se celebran casi bajo cualquier circunstancia. “El reglamento solo contempla la suspensión si hay tormenta eléctrica, por el riesgo que supone al tener las flechas y el arco un componente metálico”, explica Diego.

Para estar habituado a este tipo de situaciones, cuando llega la temporada de primavera-verano, sale a entrenar pase lo que pase. De hecho, a cuantas más situaciones climatológicas adversas se enfrente, mejor.

Del Club de Teruel solo él se atreve por el momento con las competiciones de tiro al aire libre. La mayoría de sus compañeros son personas de mediana edad, llegando algunos a los 70 años. También hay niños pero son los menos. “Aquí no tenemos escuela infantil, como en otros clubes, así que los que vienen son hijos o sobrinos de algún socio”, explica.

En las competiciones de tiro en sala, la otra modalidad, sí que le acompañan varios compañeros del club. Éstas tienen lugar durante los meses de otoño e invierno, aprovechando las malas condiciones meteorológicas y que anochece antes para tirar en espacios cubiertos. En este caso, la diana tiene un diámetro de 40 centímetros y el arquero se sitúa a 18 metros de distancia.

Un equipo normal para competir ronda los 600 euros

Aunque no está entre los deportes más caros, el tiro con arco conlleva una serie de gastos a tener en cuenta. Para practicarlo de forma segura es necesario hacerse con un equipo en condiciones. Este consta del arco, de las protecciones del pecho, del antebrazo y de la mano (la dactilera), del carcaj donde se portan las flechas y de la dragona o dragonera, una pequeña cuerda que el arquero se ata a la mano para que el arco no se caiga tras el disparo, ya que en realidad solo lo tienen apoyado, no agarrado, para evitar vibraciones que alteren la trayectoria de la flecha.

“Un conjunto normal, con todos estos elementos, tiene un coste aproximado de 600 euros”, calcula Diego. Como en todos los deportes, en este caso el arco puede ser de distinta gama, material, tamaño, marca y personalizarse tanto como se quiera y se esté dispuesto a pagar.