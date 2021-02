Marc Márquez: "He aprendido que carreras hay muchas pero cuerpo, uno" 

Después de un 2020 casi en blanco, con tres operaciones y una complicada recuperación de la fractura que se produjo en Jerez en julio, Marc Márquez explicó su situación y sensaciones con motivo de la presentación oficial del Repsol Honda este lunes, en un curso en el que tendrá a Pol Espargaró como nuevo compañero de equipo.

¿Qué probabilidades hay de que pueda llegar a la primera carrera del año en Catar?

No puedo decir unos plazos exactos, porque estaría mintiendo. La revisión que hicimos en febrero fue muy bien. El hueso está consolidando bien, que es lo prioritario ahora y lo más importante. Hemos empezado a incrementar un poco la recuperación, que eso también es importante, porque hay músculos que no trabajaba desde julio, sobre todo en el hombro. Siempre soy optimista y mi objetivo era llegar al test de Catar. En la revisión me dijeron que lo olvidase. Mi siguiente ilusión es llegar a la carrera de Catar. A mediados de marzo tendré una nueva revisión y en ella se mirará lo primero de todo cómo está el hueso. Ahí el doctor decidirá qué puedo hacer o no, o si nos mantenemos en el mismo plan. A partir de ahí se empezará a planificar mi agenda. Pero a partir del ok del doctor yo necesitaré unos días para coger forma física en el brazo. A nivel corporal la tengo, porque ya he entrenado cardio. Pero para que a nivel físico esté en unas condiciones aceptables para pilotar una Moto GP. En mi primera carrera, vaya cuando vaya, empezará mi pretemporada. A partir de ahí, a ver cuánto tardo para llegar a un nivel óptimo.

¿Qué ha fallado para que se prolongue tanto en el tiempo esta lesión?

¿El error? ¿Qué ha pasado? Que a la semana me subí en una moto, y no tocaba. Pero es que no tocaba tampoco subirse al cabo de dos semanas y media en Brno. Hubiese pasado lo mismo, porque la consolidación del hueso hubiese sido cero aún. Son experiencias y la decisión la tomamos todos juntos. El error es de todos. No vale poner el punto de mira en una persona. Se habló de los doctores, de esto y de lo otro. Sí, me dieron un buen 'feedback', un 'feedback' de que lo podía hacer, pero cuántas veces se ha cogido el riesgo ese. A veces sale bien y cuando sale bien todo el mundo sale manteado. Y cuando sale mal, tienes que saber aprender de eso, aprender del error. Lo que he aprendido es que volver lo antes posible y esto y lo otro. A veces vale más tener dos o tres opiniones, sentarte calmado y a partir de ahí valorarlo todo, sobre todo con más opiniones. Esto es un punto que, si en el futuro me vuelvo a encontrar en la misma situación, y esperemos que no, lo vamos a hacer.

¿Será el Marc batallador de siempre cuando vuelva?

Cuando vuelva a la pista no voy a ser el primer día el Marc de antes. Esto es imposible. No vas a llegar y coger la moto, al cabo de los ocho o nueve meses, e ir rápido desde la primera vuelta. Todo tiene un proceso. Empezaré y mi primer objetivo es volver a divertirme encima de la moto. Cuando te diviertas, empezarás a ir rápido. Tendrás la primera caída y a partir de ahí para volver a ser el Marc de antes. Si no, no tiene sentido todo este trabajo.

¿Tiene la presión de tener que hacerlo igual que siempre cuando vuelva?

Evidentemente, la presión se la pone uno mismo. Tampoco pretendo llegar y ponerme la presión de entrada de ganar la primera carrera, porque no será realista. Tanto Honda y los patrocinadores, pero sobre todo Honda, me han respetado mucho en 2020 y me siguen respetando mucho. He hablado con ellos y me tengo que tomar el tiempo que necesite mi cuerpo, sin dormirme. Pero tenemos cuatro años de contrato y el objetivo es intentar ganar cuatro de cuatro. Pero si no se puede, porque este año estamos así, ganar los tres siguientes. Es el objetivo, la mentalidad y la tranquilidad que me da Honda.

Mir dice que usted es el favorito. ¿Qué le parece?

Bueno, que los rivales te vean como favorito al título estando así es de agradecer (sonríe). Pero siendo realistas el favorito al título tiene que ser otro u otros pilotos. Podría poner muchos nombres encima de la mesa viendo las carreras del año pasado, pero uno de los que está obligado a serlo es Joan Mir, que ha sido el campeón. Lo tiene que defender. Si no, sería un mal año para ellos. De momento no es mi guerra la de estar pensando si soy el favorito o no. Mi guerra es subirme en una moto y a partir de ahí a ver si puedo llegar lo antes posible.

¿El tiempo de inactividad le ha hecho pensar en cosas que importan más que las carreras?

-R.: Pasas muchas horas en casa y pasan todas las cosas por la cabeza. Una de las cosas que he aprendido en 2020 es que carreras hay muchas, pero cuerpo hay uno. Este concepto no lo tenía en mi cabeza y es algo que he aprendido. Esto no significa que no vaya a coger el mismo riesgo. Si no aceptara ese riesgo, no volvería a coger una moto. Me muero de ganas por subirme otra vez en la moto para ya entrar en modo carrera y en modo piloto.