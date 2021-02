La petanca aragonesa trata de sobrevivir en tiempos de covid

Si el deporte más masivo y mediático ha sufrido en su piel los dolores propios derivados de la pandemia del coronavirus, los minoritarios, aquellos que no arrastran grandes masas, tratan de sobrevivir a duras penas. Como pueden. Sin recursos, ayudas y con menos licencias que nunca. Es el caso de la petanca, un deporte tradicional que sí ha visto repuntar mínimanente su actividad social y amateur, pero que en sus organismos federativos sufre la crisis propia de la covid.

“Es cierto que de un modo principiante ha habido un pequeño repunte de gente que, al ser una actividad al aire libre, se ha acercado a la petanca, pero luego no se ha traducido en más fichas, más jugadores”, relata Francisco Javier Rodríguez, presidente de la Federación Aragonesa de Petanca. “La mayoría, no está dispuesta a comprometerse más allá de acercase algún día puntual. Requiere sacrificio, viajes, constancia… y no todos están dispuestos”, abunda.

Su visión es reivindicativa, cristalina: “La petanca aragonesa tiende a desaparecer, tiende a morir”, lamenta. “Necesitamos ayudas, ahora mismo somos solo unos 155 federados de ocho clubes distintos. Por la covid, hemos perdido tres clubes: Gurrea de Gállego, Sabiñánigo y El Cierzo”. “Nosotros vamos subsistiendo como podemos. Tenemos un presupuesto pequeño, muy reducido, pero estamos al tanto con todas las administraciones”, explica. “Ya hace un par de años estuvimos a punto de bajar la persiana y la covid, en este sentido, no nos ha ayudado como Federación”, agrega.

Pero, ¿quién juega a la petanca en Aragón? “Algún joven puntual está interesado en iniciarse y aprender. Pero al final somos básicamente los de siempre”, relata Rodríguez, que desvela que llevan desde octubre sin poder competir, al tiempo que cumplen a rajatabla el protocolo que les facilitó la Federación Española. “Para jugar, desinfectamos todo. Tenemos los terrenos limpios y sulfatados. Nos lavamos las manos, utilizamos siempre la mascarilla...”, subraya, al tiempo comenta que “esperan con ganas” el protocolo definitivo de Sanidad del Gobierno de Aragón para poder comenzar la disputa de la liga autonómica en el mes de marzo.