Virginia Pérez, reina de la nieve a la primera ocasión

Aunque lleva un año y medio acostumbrándose a vivir entre nieve, Virginia Pérez Mesonero, atleta natural de Guadalajara y afincada en Villanúa, nunca se había imaginado que acabaría añadiendo a su extenso palmarés el campeonato de España de ‘snow running’ que se adjudicó el pasado 6 de febrero en Sierra Nevada. Lo suyo es la montaña, así lo atestiguan sus dos copas de España de kilómetro vertical o sus múltiples títulos naciones e internacionales de trail. Sin embargo, aún no había competido sobre el manto blanco.

Correr en nieve “es duro y extraño, es un terreno inestable al que no estoy acostumbrada, pero tuve la suerte de subirme dos días a Astún para probarlo”, explica. En un principio, no iba a competir en la cita granadina, pero le contactó la selección aragonesa “y hasta diez días antes no supe seguro que iba a ir”. En cuanto se lo confirmaron su primer pensamiento fue “tendré que correr por primera vez con crampones”. Dicho y hecho. Se los puso y marchó a Astún. “Me gustó mucho porque es bastante divertido y me animé a ir”. Además, el año pasado “fue raro en cuanto a competiciones, y no se puede desaprovechar la ocasión de acudir a un Campeonato de España, somos atletas y tenemos que estar en estas pruebas”, asegura.

Virginia fue a Sierra Nevada “a darlo todo, sin saber muy bien cómo iba a responder mi cuerpo al frío y a la nieve”. “Además había bastante nivel de chicas, porque al ser un Nacional sabes que te vas a enfrentar a las mejores de la especialidad”, añade. Intuyó que no le podía ir muy mal, porque aunque no se había preparado mucho específicamente para el ‘snow running’, “sigo con mis entrenamientos para carreras de montaña, sabía que estaba entrenando duro y fuerte, sobre todo estos dos últimos meses”. Regresó con el triunfo y ahora no descarta volver a participar el próximo año. “Habrá que ver si cuadran los calendarios y cómo evoluciona todo, pero me gustó y además es una carrera corta, en la que sufres, pero es como mucho hora y media”.

Virginia dejó su Guadalajara natal hace nueve años para ir a estudiar al País Vasco, donde también estuvo trabajando. Hace año y medio “estaba sin trabajo y quise dar un paso más en la carrera deportiva”. Así que como es una apasionada de la montaña, y ya conocía Villanúa por la 2KV, prueba de kilómetro vertical, se trasladó a vivir a esta localidad del Valle del Aragón. “Nos gustaba la zona, queríamos vivir en el Pirineo y cerca de las montañas”, subraya. Aunque ahora en invierno “se hace más duro”, ya que para poder entrenar ha tenido que ir a Riglos, Alquézar o Nueno, “porque al salir de casa tenía un metro de nieve”. Y es que entrena entre tres y cuatro horas al día, descansando una jornada a la semana, menos las que hace carga. También hace salidas por el monte, cuestas, series en llano, gimnasio, sobre todo ahora en invierno, ejercicios de fuerza, bici y elíptica cuando puede para quitar impacto. Tras el campeonato de ‘snow running’, la semana que viene está prevista la celebración de la Trans Gran Canaria, una maratón de montaña. Y posteriormente, otros campeonatos de España “que creo que no habrá problema y se llevarán a cabo”, concluye.