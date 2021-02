Pol Oriach bate en Barcelona el récord de España sub 20 de los 3.000 metros

Pol Oriach batió este lunes en Barcelona dentro del Encuentro Internacional de Cataluña celebrado en el Palau Sant Jordi el récord de España sub 20 de los 3.000 metros. El atleta del Hinaco Monzón y natural de Albelda, fue tercero en la final B con un tiempo de 8.04.61 que le permitió rebajar la anterior plusmarca nacional de la categoría, en poder del gallego Adrián Ben, desde que en 2017 parase el cronómetro en 8:06.12. Además, los también aragoneses Carlos Mayo y Salma Pallaruelo se subieron a lo más alto del podio.

El nuevo registro de Oriach confirma el buen momento por el que atraviesa y hace que encare con ambición una temporada en la que en julio será en Monzón anfitrión del Campeonato de España sub 20. No en vano, a finales del año pasado se hizo con los récord absoluto de Aragón y sub 20 de España en los 5.000 metros y ya en 2021, dentro de los 3.000 metros, había mejorado la mejor marca sub 20 de la Comunidad, que obraba en su poder, con un 8:17.27.

En la prueba absoluta de los 3.000 metros el triunfo fue para Mayo. El zaragozano, gracias a su 7.45.54, obtuvo marca mínima para el Europeo de Torun (Polonia). Una gran arrancada en los últimos 600 metros de la prueba le permitió quedar por encima de Juan Antonio Pérez (7.50.96) y Sean Tobin (7.51.49).

Mientras, en los 400 metros, Salma Paralluelo fue la mejor parando el cronómetro en 55.11, Por detrás llegaron Paulette Natacha Fernández (57.31) y Mar Segura (58.28).